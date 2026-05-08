İBB'ye yeni dalga yolsuzluk operasyonu! Kurgusal ihale sistemi çöktü: Ağaç A.Ş. üzerinden milyonluk vurgun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte birçok noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 29'u yakalanırken, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. binasında Mali Şube ekiplerinin detaylı arama ve inceleme çalışmaları halen devam ediyor. Ekiplerin dijital materyallere ve ihale dosyalarına el koyduğu öğrenildi.
SAVCILIKTAN "KURGUSAL İHALE" DEŞİFRESİ
Operasyonun gerekçesine dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada çarpıcı detaylar paylaşıldı. Başsavcılık, "Örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş. isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi işlettiği ve ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik bu sabah saatleri itibarıyla bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 29 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
İBB YÖNETİMİNİN ÜST KADEMESİNDE GÖZALTI DEPREMİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler belediye yönetimindeki derin çatlağı gözler önüne serdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, sabah saatlerinde evinden alınarak emniyete götürüldü.
Yine İBB'nin önemli birimlerinden biri olan Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alınan üst düzey isimler arasında yer aldı. Teyitli bilgilere göre, diğer 27 şüphelinin sorgu süreciyle birlikte ihalelerdeki usulsüzlük zincirinin tüm halkalarının deşifre edilmesi bekleniyor.
SORGU SÜRECİ VATAN EMNİYET'TE BAŞLIYOR
Şu dakikalarda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne sevk edilecek. Mali Şube ekipleri tarafından çapraz sorguya alınacak olan şüphelilerin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması planlanıyor. Operasyonun firari olan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Görev/Kurum
|1
|Yasin Çağatay SEÇKİN
|İTÜ Öğretim Görevlisi
|2
|Esra KÖYMEN
|İBB Mimar
|3
|Tolga KILIÇ
|İBB Mühendis
|4
|Nilgün CENDEK
|İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü
|5
|Mustafa ATLI
|İBB Mühendis
|6
|Tuğba ÖLMEZ HANCI
|İTÜ Öğretim Görevlisi
|7
|Sezer Ada ATEŞ
|İBB Mühendis
|8
|Muammer Ali ÖZDİL
|Ağaç AŞ Eski Genel Müdür Yardımcısı
|9
|Fatih TEMÜR
|Ağaç AŞ Şef
|10
|Aytekin KARAARSLAN
|Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
|11
|Metin ARAS
|Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
|12
|Murat CİRİK
|Ağaç AŞ Şef
|13
|Oktay ÖZEL
|İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı
|14
|Fatih YAĞCI
|Ağaç AŞ Şef
|15
|Eren SÖNMEZ
|İBB Hukuk Müşaviri
|16
|Selim MARANGOZ
|Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü
|17
|Ahmet KOCADAĞ
|Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı
|18
|Cezair ADAY
|Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı
|19
|Süleyman UZUN
|Sas Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|20
|Adnan CULLANMAK
|Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
|21
|Hakan CULLANMAK
|Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
|22
|Ayhan SUBAŞI
|Ayhan Subaşı Ltd. Şti. Ortağı
|23
|Ünal AKSOY
|Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı
|24
|Ekrem OFLUOĞLU
|İstanbul Teknik Ltd. Şti. Ortağı
|25
|Binali SARITAŞ
|Sarıtaş Yapı Ltd. Şti. Ortağı
|26
|Murat DAĞDEVİREN
|Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|27
|Derya DAĞDEVİREN
|Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|28
|Orhan YOLDAŞ
|Çatak İnşaat Ltd. Şti. Ortağı
|29
|Yunus DOĞAN
|TYT İnşaat Ltd. Şti. Ortağı