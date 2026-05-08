İBB'ye yeni dalga yolsuzluk operasyonu! Kurgusal ihale sistemi çöktü: Ağaç A.Ş. üzerinden milyonluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte birçok noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 29'u yakalanırken, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. binasında Mali Şube ekiplerinin detaylı arama ve inceleme çalışmaları halen devam ediyor. Ekiplerin dijital materyallere ve ihale dosyalarına el koyduğu öğrenildi.

SAVCILIKTAN "KURGUSAL İHALE" DEŞİFRESİ

Operasyonun gerekçesine dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada çarpıcı detaylar paylaşıldı. Başsavcılık, "Örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş. isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi işlettiği ve ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik bu sabah saatleri itibarıyla bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 29 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.