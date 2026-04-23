İBB davasında duruşma karıştı! İtirafçı Adem Soytekin’den çarpıcı ifade: Konuşmamı engellemeye çalışıyorlar

Mehmet Pehlivan savunmasında, "Ben avukatım. 10 aydır yüksek güvenlikli bir hapishaneye kapatılmış durumdayım. Kuyruğu dik tutmaktan vazgeçmeye niyetimiz yok. Evet buradayım, çünkü Sayın İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim. Bu vekaleti üstlendiğimde kendisi zaten hasım bellenmişti. Yargı kuşatması başlamıştı. Ben bu yargı kuşatmasına karşı durarak aktif ve etkili avukatlık geleneğini sahiplenerek kullandım. İşimi iyi yaptım, iyi yaptığım için hedef gösterileceğimi de biliyordum. Burada bir yargılama yapıldığını da sanık savunması yapmam gerektiğini de düşünmüyorum. Ne avukat organizasyonu iddiası ne birini tehdit ettiğim iddiası. Bunların hiçbiri soruşturma makamı için sorun değildi" dedi.

İddianamede Mehmet Pehlivan'ın avukat olduğu ve örgütün hukuk grubu içerisinde yer aldığı belirtilmişti. Pehlivan'ın suç örgütüne yönelik yapılan operasyondan önce toplantılar yaparak örgütün çözülmesini ve dağılmasını engellemeye yönelik örgüt liderine ait talimatları ilettiği de iddianamede kaydedilmişti. Mehmet Pehlivan'ın hukuki yardım sunmanın ötesine geçerek göreviyle bağdaşmayacak şekilde aktif bir örgüt mensubu olarak hareket ettiği iddianamede açıklanmıştı.

Etkin pişmanlıktan ifade veren Adem Soytekin'in mahkemede yaptığı açıklama gündem oldu (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

ETKİN PİŞMANLIK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Pehlivan savunmasının devamında, "İddianamede gizli toplantı anlatısına bakalım. Murat Kapki gizli toplantılar yapıldığını ama katılmadığını söylüyor. Katılmadığı toplantıların gizli olduğunu nereden biliyor? Kapki'nin ümüğü sıkılmış ve bir şey söylemekten ibaret olsun diye 'gizli konuşurlar' demiş. Elde olan tek şey gizli gizli konuşurlardı dedikodusu. Yaptığım şey avukatlık faaliyetidir. Benim müvekkilime dair her şeyi anlatmam istendi. Sayın mahkeme heyeti, dosyanız ile yüzleşin. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler önlerine konan pazarlık pastasından bir dilim almaya zorlandılar" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: BİR ŞEY GİZLEYİP SAKLADIĞIMIZ YOK

Tutuklu sanık Pehlivan'ın savunmasının devamında mahkeme heyetiyle ilgili iddialarına ilişkin mahkeme başkanı, "Heyetle ilgili söyledikleriniz algı oluşturabilir" dedi. Pehlivan, "Heyetinizle ilgili bir tespitim yanlış da olabilir" şeklinde yanıt verdi. Mahkeme başkanı ardından, "Adem Soytekin ile ilgili beyanınız bana ilginç geldi. Bize bir dilekçe yazmıştınız, Adem Bey'in mevcutlu getirilip dinlenilme olayı ile ilgili. Adem Bey'in mahkememize hitaben 'yargılamanın seyrini etkileyecek beyanlarda bulunacağım' diye bir beyanı var. Bu nedenle mevcutlu olarak kendisi hazırlandı. Bir şey gizleyip sakladığımız yok. Biz duruşma dışı birilerini mi dinliyoruz yani?" dedi.

SALONDA KRİTİK AN: SÖZ VERMEK İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAM

Dosya kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim. Adem Soytekin burada olduğu için göndermiş olduğu bir dilekçeyi teyit etmek için söz hakkı verdim. Kimseye söz hakkı vermek için izin almam. Sanığın savunmasını tamamladım ve pazartesi duruşmaya devam edeceğim" dedi.

Duruşmada Soytekin'e söz verilmesine tepki gösterildi.

SOYTEKİN KONUŞTU SALON KARIŞTI: ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Adem Soytekin tepkiler üzerine, "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar. Dün yaşadığım olaylar çok vahim olduğu için salon provoke ediyor. Jandarma personelinin yanında laf atmalar yaşanıyordu. Dün akşam Murat Kapki bana dönüp 'bu yargılamanın filmini çekeceğiz sen kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Jandarma personelleri şahit. Ben de 'rol falan oynamıyorum' dedim. Çok ağır konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Murat Kapki ise bunun üzerine "yalan söylüyorsun" diyerek duruşma salonunda bağırdı.

Mahkeme başkanı ardından "Murat Kapki eğer Adem Soytekin'in sözünü bitirmesine izin verseydin ben sana da söz hakkı verecektim. Duruşmaya pazartesi devam edeceğiz" dedi.

DURUŞMA 27 NİSAN'A ERTELENDİ

Duruşma Mehmet Pehlivan'ın savunması ile devam edilmek üzere 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.