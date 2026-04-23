İBB davasında skandal! "Yetkisiz görüntü ve mektup" alışverişi tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda İBB davası olarak bilinen yargılamaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmalarda, izinsiz ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.

"DURUŞMA DÜZENİNE AYKIRI PAYLAŞIM"

Açıklamada, söz konusu görüntülerin duruşma disipliniyle bağdaşmayacak şekilde ve yargılamayla ilgisi dışında, adeta basın açıklaması gibi servis edildiği belirtildi.

Ayrıca bir sanık ile avukatı arasında mektup alışverişi yapıldığının da tespit edildiği ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır" denildi.

TALİMATLAR YİNELENDİ

Açıklamada, benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatların yinelendiği belirtildi.