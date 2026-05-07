HSK'dan skandal karara fren! Danıştay'ın iade-i itibar vermesine 'dur' dedi

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ üyesi eski emniyetçi ve medya yöneticilerinin tahliyesini yetkisi olmadan yapan hâkim Metin Özçelik'in meslekten ihracını iptal etti. HSK kararı işleme koymazken, karara itiraz edeceği öğrenildi.

2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasadışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmadan tutuklu bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski emniyetçiler ve ve medya yöneticilerinin tahliye taleplerini yetkisi olmadan işleme alan hâkim Metin Özçelik hakkında, Danıştay 5. Dairesi skandal bir karara imza attı.

Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıl hüküm giyen ve geçtiğimiz yıl da tahliye edilen Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi. Danıştay'ın kararında, Özçelik'in yetkisi olmadığı halde yaptığı tahliye girişim eylemi 'yanılma ihtimalinde' değerlendirildi. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını işleme koymadı. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.

450 HÂKİM VE SAVCIYI İADE ETMİŞTİ

HSK'nın FETÖ iddialarıyla meslekten atılan hâkim ve savcıları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'a açılan davalarda daha önce de skandal kararlar çıkmıştı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.

FETÖ ELEBAŞINDAN MEKTUPLU TALİMAT

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2015 Nisan ayında yaşanan tahliye krizine ilişkin FETÖ üyesi hâkimlere imzalı talimat verdiği ortaya çıktı. Talimatın kapatılan Zaman Gazetesi'nin yöneticilerinden Fevzi Yazıcı isimli şüphelinin flash bellek içerisinde ABD'den getirdiği belirlendi. 19 Nisan 2015 tarihli mektupta, "Muhterem Asliye Ceza Hâkimi, Medrese-i Yusufiye'deki kardeşlerimizin salıverilmelerinin lüzumunu hissettim. 'Onları çok rahatlıkla salıver Allahım' duasına siz de iştirak edersiniz inşallah. Sizin bu gayretiniz vesilesiyle 10 milyon aile sevinecek inşallah. Fikriyatımızın paralel olması hasebiyle bunu sizden rica ediyorum. Gözlerinden öperim" ifadeleri yer alıyordu.

KURYELİK YAPTI

Kurye olarak görev yaptığı anlaşılan Fevzi Yazıcı'nın 8 Nisan 2015'te yurtdışına çıktığı ve tahliye krizinden önce 18 Nisan 2015'te yurda giriş yaptığı belirlenmişti. Bu tarihten 2 gün sonra ise FETÖ tutuklularına yönelik skandal korsan tahliye kararları 29. Asliye Ceza Hâkimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer tarafından verilmişti.