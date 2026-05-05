İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik önemli bir darbe vuruldu. Haklarında üye oldukları iddiasıyla gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Örgütün öğrenci evleri üzerinden eleman temin ettiği ve örgüt içi bağlılığı artırmak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.
25 ŞÜPHELİ YAKALANDI
25 şüpheli yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerin, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin ettikleri, ev abi, ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı sürdürdükleri ve örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.