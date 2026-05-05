Haberler Gündem Haberleri İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik önemli bir darbe vuruldu. Haklarında üye oldukları iddiasıyla gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Örgütün öğrenci evleri üzerinden eleman temin ettiği ve örgüt içi bağlılığı artırmak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.