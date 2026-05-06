Hamile eşini öldürüp 10 gün cesediyle yaşadı, İşte istenen ceza! Kızıyla ilgili talebine mahkemenin yanıtı gündem oldu
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra, 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte yaklaşık 10 gün boyunca cesetle aynı evde yaşayan Berkan Civil için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Berkan Civil'in mahkeme heyetinden kızıyla ilgili talebine gelen yanıt ise duruşmaya damga vurdu.
Olay 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesediyle karşılaştı.
Elif Civil'in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi. Harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil'i (29) 1 buçuk yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Civil, tutuklandı.
TELEFONUN İNCELENMESİNİ İSTEDİ
Olayın ardından Berkan Civil hakkında 'eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 2. celsesi Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Berkan Civil ile Elif Civil'in babas İ.Ç. ve annesi K.Ç. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Berkan Civil'in hangi bir tahrik indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.