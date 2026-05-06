Kübra Yapıcı cinayetinde katiller vahşeti adım adım anlattı! Yer gösterme sırasında kan donduran sözler
Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlıları İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen'in kıskıvrak yakalanmasının ardından, Dalğar'ın savcı huzurunda gerçekleştirdiği yer gösterme ve kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı.
Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi endişeye kapıldı. Genç kadından uzun süre haber alamayan baba Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının bulunması için yardım istedi. Başvurunun ardından polis ve savcılık ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, Kübra Yapıcı'nın gece saat 03.30 sıralarında Kepez'de bulunan bir kafede iki erkekle birlikte olduğunu tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kadının saat 04.45'te aynı kişilerle birlikte mekândan ayrıldığı belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda Kübra Yapıcı'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğü ortaya çıktı. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bağlantılarını ve olay gecesine ilişkin hareketlerini mercek altına aldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Dalğar, Kübra Yapıcı'yı bir market önünde bıraktığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.
Ancak polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelinin belirttiği saatlerde söz konusu marketin kapalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme, Dalğar'ın ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya koyarken soruşturmanın seyrini de değiştirdi.
Öte yandan olayın çözülmesinde, acılı baba Yunus Yapıcı'nın yürüttüğü bireysel araştırmanın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Baba Yapıcı'nın topladığı kritik bilgileri savcılıkla paylaşmasının ardından, şüphelerin odağındaki kişilerin gerçek kimliklerine ulaşıldı.
Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyette verdiği ifade, cinayetin dehşet verici boyutunu ortaya koydu. Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu öne sürdü. Şüpheli, bu nedenle genç kadının Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.