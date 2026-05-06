Kübra Yapıcı cinayetinde katiller vahşeti adım adım anlattı! Yer gösterme sırasında kan donduran sözler

İşte Dalğar'ın savcılık ifadesi:

BORÇ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce Bilgehan Otelde masaj hizmeti almak için gittiğimde tanıştım. Arkadaş olarak nadiren de olsa görüşmeye devam ettik. Bu görüşmelerimiz sadece telefon ile oldu. Son 1,5 aya kadar görüşmüşlüğümüz yoktur. Ata Berk Sezen ile Kübra Yapıcı'nın arkadaşlığı da yine beş yıl öncesinde benimle birlikte Bilgehan otelde tanışmıştır. Ata Berk yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya'ya yanıma beraber çalışmak için geldi. Kübra Yapıcı ile görüşmeye başladılar, sevgili oldular ve 1-1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu süreçte Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye okey oynamaya gidiyorduk. Kübra herkesten borç almıştı; benden 20.000 TL almıştı, Ata Berk'ten de aldığını düşünüyorum. Olay günü 29/04/2026 tarihinde Kübra bana olan borcunu ödedi ancak Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce parasını alacağını söyledi.