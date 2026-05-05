Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde tepki çeken savunma: 3 el ateş ettim, hedef gözetmedim
Ankara’da psikolog Nurselen Gülaçtı’nın öldürülmesine dair yürütülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fuat Yıldırım’ın savunması tepki çekti. Maktulle 2022’den bu yana ilişkisi olduğunu öne süren sanık, “Küfredince silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim” ifadelerini kullandı.
Ankara'da geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda, psikolog Nurselen Gülaçtı iş yerinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği ve "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İLK DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fuat Yıldırım ile maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Savunmasında maktulle 2018 yılında tanıştıklarını belirten Yıldırım, 2022'de ilişkilerinin başladığını ve bir süre birlikte yaşadıklarını iddia etti. Evlilik teklif ettiğini ve kabul edildiğini öne süren sanık, ailelerin yaş farkı ve hakkında çıkan iddialar nedeniyle ilişkiye karşı çıktığını söyledi.
Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü belirten Yıldırım, "Gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim" dedi.
"BELİMDEKİ SİLAHI ÇIKARIP 3 EL ATEŞ ETTİM"
Sanık Yıldırım, maktulün arkadaşıyla birlikte evine geldiğini, daha sonra sabah konuşmak için iş yerine gittiğini anlattı. Yaşanan tartışmayı şu sözlerle aktardı:
"Silahı kendi başıma dayadım. 'Burada mı yapacaksın' deyince 'eve gidelim' dedim, kabul etmeyince pasaja gittik. Kapıyı örttüm ancak kilitlemedim. Tartışma sırasında küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim."
Olay sonrası "Kimse ambulansı aramasın" dediğini ancak daha sonra kendisinin aradığını belirten Yıldırım, savunmasını "Beni kullandı" sözleriyle sürdürdü.
SAVCI MÜEBBET İSTEDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını da istedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.