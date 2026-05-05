Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde tepki çeken savunma: 3 el ateş ettim, hedef gözetmedim

Ankara'da geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda, psikolog Nurselen Gülaçtı iş yerinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği ve "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fuat Yıldırım ile maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında maktulle 2018 yılında tanıştıklarını belirten Yıldırım, 2022'de ilişkilerinin başladığını ve bir süre birlikte yaşadıklarını iddia etti. Evlilik teklif ettiğini ve kabul edildiğini öne süren sanık, ailelerin yaş farkı ve hakkında çıkan iddialar nedeniyle ilişkiye karşı çıktığını söyledi.

Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü belirten Yıldırım, "Gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim" dedi.