Gelin cinayetinde fitili görümce ateşlemiş! Telefondaki o fotoğrafları görünce çıldırdı

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:29 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 12:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Şişli'de Menekşe Karabacak, gelini Burçin Şahin'i başından silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kayınvalide tutuklandı. Olaydan kısa süre önce görümceler Ceylan S. ve Nehir K.'nin, Burçin Şahin'in iki çocuğunu evden çıkardığı belirlendi. Ceylan S., sabah saatlerinde annesi Menekşe Karabacak'ın evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir'in Burcu Şahin'in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Ceylan S. polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de Menekşe Karabacak (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe Karabacak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Şahin'in 2 çocuğunun olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. (40) ve Nehir K. (32) tarafından evden çıkarıldığı belirlendi. Çocukları bir eve bırakan görümcelerin emlakçıya gittiği, burada bir süre beklediği ve cinayetin ardından paniğe kapılarak emlakçıdan çıktıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili Ceylan S. polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ Olay 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan Karabacak'ın 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe Karabacak ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe Karabacak kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.