Gelin cinayetinde fitili görümce ateşlemiş! Telefondaki o fotoğrafları görünce çıldırdı

İstanbul Şişli'de Menekşe Karabacak, gelini Burçin Şahin'i başından silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kayınvalide tutuklandı. Olaydan kısa süre önce görümceler Ceylan S. ve Nehir K.'nin, Burçin Şahin'in iki çocuğunu evden çıkardığı belirlendi. Ceylan S., sabah saatlerinde annesi Menekşe Karabacak'ın evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir'in Burcu Şahin'in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Ceylan S. polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de Menekşe Karabacak (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe Karabacak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Şahin'in 2 çocuğunun olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. (40) ve Nehir K. (32) tarafından evden çıkarıldığı belirlendi. Çocukları bir eve bırakan görümcelerin emlakçıya gittiği, burada bir süre beklediği ve cinayetin ardından paniğe kapılarak emlakçıdan çıktıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili Ceylan S. polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

Olay 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan Karabacak'ın 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe Karabacak ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe Karabacak kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ" DEMİŞTİ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe Karabacak'ın ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerinin arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN"

Menekşe Karabacak'ın ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği ifade edildi.

KAYINVALİDE TUTUKLANDI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe Karabacak'ı olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe Karabacak'ın 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da anlaşıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Menekşe Karabacak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe Karabacak'ın eşi Selahattin Karabacak'ın ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

2 ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARIP EMLAKÇIYA GİTMİŞLER

Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan önce evde Menekşe Karabacak'ın kızları Ceylan S. ve Nehir K.'nin de olduğunu tespit etti. Burçin Şahin ile aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Ceylan S.'nin, kardeşi Nehir K. ile birlikte 2 yeğenini de alarak evden çıktığı belirlendi.

Ceylan S. ve Nehir K.'nin daha sonra çocukları bir evde bıraktıkları, caddedeki emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları belirlendi. Olayın yaşanması üzerine iki kız kardeşin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları belirlendi. Emlakçıda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜMCE BULMUŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, olaydan önce evde bulunan Ceylan S.'yi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ceylan S., sabah saatlerinde annesi Menekşe Karabacak'ın evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir'in Burcu Şahin'in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

"KARDEŞİME BUNU NASIL YAPARSIN"

Ceylan S. ifadesinin devamında Nehir K.'nin gelinleri Burcu Şahin'e, 'Sen kardeşime bunu nasıl yaparsın, benim kardeşim hapiste, çocuklarından utanmıyor musun' dediği, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Görümce Ceylan S.'nin ayrıca gelinleri Şahin'in çocuklarını ve cep telefonunu alarak evden çıktıklarını söylediği bilgisi de edinildi.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer görümce Nehir K.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

