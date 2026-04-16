Aile Bakanı Göktaş A Haber'de! Sosyal medya düzenlemesi mesajı: Kararlıyız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Okulda meydana gelen olayda sadece orayı değil tüm aileleri çocukları etkiliyor" dedi. Bakan Göktaş "Elim hadise için özel ekip görevlendirildi. Psikososyal destek hizmeti devrede" dedi. Sosyal medya düzenlemesinde kararlı olduklarını vurgulayan Balkan Göktaş "Caydırıcı adımlar aileyi ve çocuğu koruyacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin net mesajlar veren Bakan Göktaş bu konunun sıkı takipçisi olduklarını belirtti.

SICAK BÖLGEDE TAZİYE VE TİTİZ TAKİP

Kahramanmaraş'ta yaşanan facianın derin üzüntüsünü paylaştığını belirterek sözlerine başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Saldırıdan dolayı çok büyük ve derin bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Kahramanmaraş'taydık, cenaze törenlerine katıldık ve ailelerimize taziyelerimizi ilettik" şeklinde konuştu. Olayın ilk anından itibaren devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Olay tüm yönleriyle inceleniyor ve süreç ilgili bakanlıklarımız tarafından büyük bir titizlikle takip ediliyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır" ifadelerini kullandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK ORDUSU SAHADA

Saldırının sadece mağdur aileleri değil, tüm toplumu sarstığını belirten Bakan Göktaş, kurulan özel ekiplerin çalışmalarını anlattı. Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hem hastanelerde ailelerimizin yanındayız hem de hayatını kaybeden evlatlarımızın aileleriyle yakından ilgileniyoruz. Bu hususta özel bir ekip kurduk; çünkü okuldaki bu olay sadece oradaki aileleri değil, çocukları ve mahalleliyi de etkiledi. Çok kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz" sözleriyle devletin şefkat elinin her noktaya ulaştığını aktardı. Göktaş, ailelere psikososyal destek sunmanın yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarının tespiti için de çok katmanlı bir sürecin işletildiğini belirtti.

DİJİTAL DÜNYADAKİ GİZLİ TEHLİKE: YENİ BAKICILAR

Saldırganın profiline dair dikkat çekici ayrıntılara değinen Bakan Göktaş, eğitimli ailelerin çocuklarının bile dijital dünyada nasıl savrulabildiğine dikkat çekti. Mahinur Özdemir Göktaş, "Baktığımız zaman anne ve baba eğitimli, çocuk iyi bir okulda eğitim görmüş fakat içe kapanık bir tutumu var. Oyunlar, sosyal medya ve dijitalleşme hayatımızın önemli bir parçası oldu. Aileler zaman zaman çocuklarını, 'yeni bakıcılar' dediğimiz o bilmediğimiz dijital ortamlara bırakıyorlar. Kimlerle muhatap oldukları, kimlerle oyun oynadıkları ailelerin kontrolü dışında ilerliyor" uyarısında bulundu.

MECLİSTEKİ KRİTİK DÜZENLEME VE MUHALEFETE TEPKİ

Dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi gerektiğini savunan Bakan Göktaş, Meclis gündemindeki hayati yasa tasarısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Göktaş, "Şu anda Meclisimizde görüşülen çok önemli bir kanun maddemiz var: 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ve oyunlara yönelik yeni adımlar. Maalesef geçtiğimiz hafta muhalefet 'bunları çıkarın' dedi, oysa asıl şimdi çıkarılması gerekiyor. AK Parti grubumuzun bu önerisine tüm gruplardan destek gelmeli; çünkü bu mesele çok güncel ve elzem bir noktadadır" diyerek siyaset üstü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

OKULLARDA GÜVENLİK ALARMI VE SIFIR TOLERANS

Ailelerin yaşadığı "sıradaki okul hangisi?" endişesine ve sosyal medyadaki mesnetsiz tehditlere karşı İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarının koordineli çalıştığını belirten Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu sabah İçişleri ve Milli Eğitim Bakanımız tüm valilerimizle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Okullarda her türlü önlemi almaya yönelik çok önemli kararlar alındı. Pazartesi itibarıyla çocukların okullara güvenle dönmesi ve o güven bağının yeniden tesisi için Maraş özelinde başlattığımız çalışmayı tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" açıklamasını yaptı.

MARJİNAL HESAPLARA VE ŞİDDET GÜZELLEMESİNE DARBE

Sosyal medya üzerinden korku yaymaya çalışan ve şiddeti meşrulaştıran odaklara karşı adaletin hızla işlediğini kaydeden Bakan Göktaş, "Adalet Bakanımızla birlikte gerekli tespitler yapılıyor ve cezalar anında uygulanıyor. Pek çok karanlık hesap kapatıldı. Bu hesapların arkasındakiler ya sosyal medya bağımlısı ya da bu yolla kendini var etmeye çalışan marjinal kişiler. Türkiye korkuyla değil, sevgi ve muhabbetle beslenen bir ülkedir. Bu tür şiddet içerikli saldırıların bir daha yaşanmaması için en sert şekilde takipçi olacağız" diyerek kararlılık mesajı verdi.