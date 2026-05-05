Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor: Başkan Erdoğan liderlik edecek

Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün ilk kez toplanıyor. Türkiye’nin siber yol haritasının ele alınacağı kritik zirvede, kurumlara yönelik tehditlere karşı önlemler masaya yatırılacak, aileyi ve gençleri hedef alan yapılar da masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. ATILACAK İLK ADIMLAR KESİNLEŞECEK

Siber Güvenlik Kurulu; siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları almak ve uygulamakla görevli. Kurul yetkileri arasında siber güvenlik alanına ilişkin teknoloji yol haritasının ülke çapında uygulanması da bulunuyor. Bu kapsamda toplantıda siber güvenlikte öncelik verilecek alanlar belirlenecek, kritik altyapı sektörleri netleştirilecek, atılacak ilk adımlar kesinleşecek.

(Foto: AA) Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor. KOMİSYON KURABİLECEK

Başkan katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.