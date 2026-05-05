Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye’ye geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, dost ve kardeş ülke Cezayir’in Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İki ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyeye taşıyacak olan tarihi ziyaret kapsamında, Ankara’da ilk kez Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplanacak.
Başkent Ankara, dünya diplomasisinin önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un gerçekleştireceği resmî ziyaretin detayları netleşirken, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.
İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır.
Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."