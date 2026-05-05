Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj! Dünya basını bu çıkışı konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası Avrupa Birliği’ne yönelik verdiği mesajlar uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Avrupa’dan Asya’ya birçok medya kuruluşu, Türkiye’nin kararlı duruşunu manşetlerine taşırken, “Türkiye artık eski Türkiye değil” vurgusu küresel gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı. Türkiye artık eski Türkiye değildir" diyerek Avrupa'ya açık bir uyarıda bulundu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'ye yönelip diğer zamanlarda görmezden gelinmesini eleştirerek, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVRUPA ÇIKIŞI DÜNYA BASININDA DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI Başkan Erdoğan'ın sözleri uluslararası medyada geniş yer buldu. Güney Asya merkezli Asian News International, Erdoğan'ın açıklamalarını "Avrupa'yı Türkiye'ye yönelik önyargılardan vazgeçmeye çağırdı" başlığıyla servis etti. Ermenistan merkezli Aurora News ise haberi "Unutmayın Türkiye artık eskisi gibi değil: Avrupa'ya sert eleştiriler" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR Yunanistan medyası da Erdoğan'ın çıkışını yakından takip etti. CNN Greece, "Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler" başlığıyla gelişmeyi duyururken, Atina merkezli Military.gr ise "Avrupa Erdoğan'a karşı yol ayrımında" ifadelerini kullandı.

CNN Greece Ekran Görüntüsü Yorumlarda, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik mesajlarının sert ve net olduğu, Ankara'nın artık daha güçlü bir pozisyon aldığı vurgulandı. İSRAİL BASINI DA GÜNDEMİNE ALDI İsrail basını da Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi, "Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj" başlığıyla haberi verirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni açık şekilde uyardığını yazdı.