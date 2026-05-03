Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var: Detaylar A Haber'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın yeniden toplanıyor. Toplantının ana gündeminde “Terörsüz Türkiye” süreci ile Orta Doğu’da artan gerilim yer alıyor. Ayrıca vatandaşların merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin süresi de netlik kazanacak. A Haber Muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
Toplantıda başta Terörsüz Türkiye olmak üzere pek çok konu başlığı yer alırken Orta Doğu'da yaşanan gerilim de en önemli başlıklardan biri olarak ön plana çıkıyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verilmişti.
AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içerisinde yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtirken, MİT'in süreçte üstleneceği "doğrulama ve teyit mekanizması"na ilişkin detayların da Kabine'de ele alınması bekleniyor.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR MASAYA YATIRILACAK
Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda gelinen aşama da toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor.
Ekonomi tarafında ise enflasyonla mücadele önceliğini koruyor.
Hükümetin attığı adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.