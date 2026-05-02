Rojin Kabaiş soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Cep telefonu için kritik hamle

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarda hem DNA örnekleri hem de kilitli olan cep telefonuyla ilgili yeni adımlar atıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği olayda adaletin yerini bulması için tüm imkanlar seferber edilirken, A Haber muhabiri Nazlı Timur, soruşturmadaki son gelişmeleri ve acılı ailenin taleplerini canlı yayında aktardı.

Rojin Kabaiş'in ölümü üzerindeki şüpheleri gidermek için yapılan DNA incelemelerine değinen Nazlı Timur, "Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş'in vücudunda iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 400'e yakın kişiden DNA örneği alındı fakat herhangi bir bulguya şu ana kadar rastlanmadı" ifadelerini kullandı.



CEP TELEFONU İÇİN "YERLİ EKİP" KURULUYOR



Kayıp olduğu süreçte ulaşılamayan ve kilitli olan cep telefonuyla ilgili yaşanan süreci anlatan Timur, "Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ulaşılamamıştı. Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle cep telefonu yurt dışına gönderilmişti fakat yurt dışında da cep telefonu açılamadı. Bunun üzerine Adalet Bakanı bir açıklamada bulunmuştu, burada yerli bir ekip kurulacağını ve Kabaiş'in cep telefonunun herhangi bir bilgiler silinmeden en doğru şekilde açılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etmişti" sözleriyle teknik incelemedeki son durumu paylaştı.

ACILI BABANIN YENİ TALEPLERİ VAR



Soruşturmanın gidişatıyla ilgili ailenin beklentilerini dile getiren Nazlı Timur, "Babanın bir taraftan iddiaları ve şüpheleri devam ediyor. Babanın talepleri ise Rojin Kabaiş'in cenazesinin bulunduğu yerdeki Mollakasım köyü ve ona yakın Bardakçı köyündeki hanelerden de DNA örneğinin alınması yönünde" şeklinde konuştu.



Akıllardaki soru işaretlerinin henüz giderilemediğini belirten Timur, "Acaba Rojin Kabaiş bir cinayete mi kurban gitti yoksa boğularak mı hayatını kaybetti? Bu da tabii akıllardaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ve Türkiye'deki en önemli gündemlerden biri olmaya devam ediyor" ifadeleriyle soruşturmanın kritik noktalarına dikkat çekti.