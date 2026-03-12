Haberler Yaşam Haberleri Rojin Kabaiş'in babasına tehdit iddiası! Soruşturma başlatıldı

Rojin Kabaiş'in babasına tehdit iddiası! Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 02:06 Son Güncelleme: 12 Mart 2026 02:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiğine yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bakan Akın Gürlek yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." ifadelerini kullandı.