Rojin Kabaiş'in babasına tehdit iddiası! Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiğine yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bakan Akın Gürlek yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." ifadelerini kullandı.
Van'da 27 Eylül 2024'te hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit edildiği iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanlı Akın Gürlek, söz konusu iddia üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.
"CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR FİİLE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.
Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir.
Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.