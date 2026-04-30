Rojin Kabaiş'in babası A Haber'e konuştu: Dosyadaki karanlık aydınlatılsın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni ise 18 gün sonra bulunmuştu. Yetkililer olayla ilgili sır perdesini aralamak için yoğun çaba gösterirken, baba Nizamettin Kabaiş A Haber'e konuşarak sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül 2024 tarihinde sırra kadem basmasının ardından başlayan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında acı sonla noktalanan arama çalışmaları, yerini derinleşen bir hukuk mücadelesine bıraktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde olayla ilgili yaptığı açıklamalarda yeni bir ekibin kurulduğunu ve çalışmaların teknik destekle sürdüğünü belirtti.

Bakan, Rojin'in, yerli bir ekibinin telefonun şifresini çözmek için çalıştığını duyurdu. Telefonun çözülmesinin soruşturmada önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacağı öngörülüyor.

10 Ekim 2025 tarihinde dosyaya giren yeni adli tıp raporuna göre, Rojin Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi.

Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan'ın açıklamalarından memnun ve umutlu olduğunu ifade ederek, bu DNA'ların sahiplerinin ve kızının ölümüne sebep olanların bir an önce bulunmasını talep ediyor.

ACILI BABA A HABER'E KONUŞTU: BİR YERDE BOŞLUK BIRAKMASINLAR"

Acılı aile, kızlarının neden ve nasıl öldüğünün tüm detaylarıyla araştırılmasını istiyor. Diyarbakır'da yaşayan baba Kabaiş, soruşturmada hiçbir boşluk bırakılmamasını ve zihnindeki soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor.

Diyarbakır'daki evinde kızının yasını tutan ve adaletin tecelli edeceği günü bekleyen baba Nizamettin Kabaiş,A Haber'e konuştu.

Yetkililere seslenerek her bir ayrıntının titizlikle irdelenmesini isteyen Nizamettin Kabaiş, "Sayın Bakan üç seferdir açıklamalar yapıyor, ben memnunum ve umutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle telefon da açılacak ve o her iki DNA sahibi kimse onları da bulacaklar. Çocuğumun başına ne geldi, kim katletti, ben bunun açıklamasını devletten istiyorum. Her şey detaylı bir şekilde araştırılsın, hiçbir yerde bir boşluk bırakmasınlar; bu durum bende soru işareti yaratıyor." şeklindeki sözleriyle kararlılığını vurguladı.

Rojin'in ölümüyle ilgili tüm şüphelerin üzerine gidilirken, Çin'den gelecek dijital veriler ve DNA eşleşmeleri davanın kaderini belirleyecek.