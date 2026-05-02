Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğrenci ve velilerin beklediği tatil süresi açıklaması: Yaz tatiline eklenmesi gündemimizde!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda bir dizi yeni güvenlik tedbirinin daha hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Tekin ara tatil ile ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında okullarda bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini açıkladı.
St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil" diye konuştu.
OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ
Bakan Tekin, "Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz" dedi.