Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğrenci ve velilerin beklediği tatil süresi açıklaması: Yaz tatiline eklenmesi gündemimizde!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda bir dizi yeni güvenlik tedbirinin daha hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Tekin ara tatil ile ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında okullarda bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil" diye konuştu.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

Bakan Tekin, "Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun" ifadesini kullandı.

TATİL SÜRELERİ DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi. "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak" diyen Bakan Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" açıklamasını yaptı.

YÜKSEK FİYATLARA DÜZENLEME

Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyleyen Tekin, bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirterek, "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz" dedi.

