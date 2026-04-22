Okul tehdidi paylaşımlarına emsal ceza: Karar çıktı, panik oluşturan 15 sayfa yazacak

İzmir’de okulları hedef alan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ile ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı şüphelilere eğitim odaklı yükümlülükler getirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 14 ve 15 Nisan tarihlerinde okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından İzmir'de bazı sosyal medya hesapları üzerinden eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikleri paylaşıldı.

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında korku ve panik oluşturma ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlenen 25'i suça sürüklenen çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Okullara yönelik tehdit paylaşımı yapanlar kitap okuyup 15 sayfa özet çıkaracak (Foto: İHA)

MAHKEMEDEN "DERS NİTELİĞİNDE" ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

2 kişi tutuklandı

2 kişi serbest bırakıldı

1 kişinin işlemleri sürüyor

Geri kalan 25 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Mahkemenin en dikkat çeken uygulaması ise bu kişilerden 7'sine yönelik oldu. Hakim, bu şüphelilere:

Belirlenen bir konuda kitap okuma

15 sayfalık özet çıkarma

Kompozisyon yazma

zorunluluğu getirdi.

Diğer şüphelilere ise imza yükümlülüğü ve şehir dışına çıkış yasağı uygulandı.

KARARIN AMACI NE?

Uzmanlara göre bu tür adli kontrol şartları, özellikle genç yaştaki şüpheliler için cezalandırmanın ötesinde eğitici ve farkındalık artırıcı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların, özellikle hassas dönemlerde toplumda hızlı şekilde panik oluşturabildiğine dikkat çekilirken, bu tür kararların benzer olayların önüne geçilmesinde caydırıcı olabileceği ifade ediliyor.