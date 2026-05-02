AİLELERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik rehberler ve farkındalık eğitimleri hazırlıyor. Bu çalışmaların 81 ildeki Çocuk Hakları İl Komiteleri aracılığıyla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların yaşam becerilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik farkındalık eğitim programları ve rehberleri kullanarak eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yöntem de 81 ilde yapılandırılmış olan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri olacak"