Okullarda şiddete karşı topyekûn hamle: 4 bakanlık ve BTK sahada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Okullarda şiddeti önlemeye yönelik yeni bir “karma reçete” uygulaması başlatıldı. Milli Eğitim, Aile, Sağlık bakanlıkları ile BTK’nın ortak yürüttüğü çalışma; rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, dijital içerik denetimi, erken yaş eğitimi ve risk haritalama adımlarını içeriyor. Uygulama Türkiye genelinde kademeli olarak hayata geçirilecek.

28 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla okullarda şiddetle mücadele kapsamında çok paydaşlı yeni bir model devreye alındı. Eğitim politikaları odağında şekillenen "karma reçete", dijital ortam dahil olmak üzere çocukların maruz kaldığı şiddet risklerini azaltmayı hedefliyor. Uygulama, farklı bakanlıkların koordinasyonuyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

REHBERLİK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin hem insan kaynağı hem de nitelik açısından güçlendirilmesi planlanıyor. Öğretmenler ve ailelerin sürece aktif katılımı hedefleniyor.

MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, dijital dünyadaki davranışların da dikkate alınması gerektiğini belirterek,
"Yaptığımız çalışmada, çocuklar dijital dünyada yaşadıklarını ve oradaki hareketleri şiddet olarak algılıyor. Artık onların dijital dünyadaki hareketlerini de takip edebilmeli, önlemler almalı ve mekanizmalar geliştirmeliyiz" dedi.

AİLELERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik rehberler ve farkındalık eğitimleri hazırlıyor. Bu çalışmaların 81 ildeki Çocuk Hakları İl Komiteleri aracılığıyla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çocukların yaşam becerilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik farkındalık eğitim programları ve rehberleri kullanarak eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yöntem de 81 ilde yapılandırılmış olan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri olacak"

DİJİTAL İÇERİK DENETİMİ İÇİN YENİ SİSTEM

BTK koordinasyonunda çocuklara sunulan dijital içeriklerin denetlenmesi için yapay zekâ destekli bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu sistemin, özellikle sosyal medya ve platform içeriklerinde riskli unsurları tespit etmesi hedefleniyor.

ERKEN YAŞ EĞİTİMİ VE RİSK HARİTALAMA

Yetkililer, erken yaşta eğitimin artırılmasının şiddet riskini düşürdüğünü vurguluyor. Bu kapsamda 0-6 yaş grubuna yönelik eğitim yatırımlarının artırılması planlanıyor.

Ayrıca çocuklara yönelik risk haritalandırma çalışmaları başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, davranışsal risk faktörlerini analiz ederken; BTK da akran şiddeti üzerine saha araştırmaları yürütecek.

