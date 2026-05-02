Okullarda şiddete karşı topyekûn hamle: 4 bakanlık ve BTK sahada
Okullarda şiddeti önlemeye yönelik yeni bir “karma reçete” uygulaması başlatıldı. Milli Eğitim, Aile, Sağlık bakanlıkları ile BTK’nın ortak yürüttüğü çalışma; rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, dijital içerik denetimi, erken yaş eğitimi ve risk haritalama adımlarını içeriyor. Uygulama Türkiye genelinde kademeli olarak hayata geçirilecek.
28 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla okullarda şiddetle mücadele kapsamında çok paydaşlı yeni bir model devreye alındı. Eğitim politikaları odağında şekillenen "karma reçete", dijital ortam dahil olmak üzere çocukların maruz kaldığı şiddet risklerini azaltmayı hedefliyor. Uygulama, farklı bakanlıkların koordinasyonuyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
REHBERLİK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin hem insan kaynağı hem de nitelik açısından güçlendirilmesi planlanıyor. Öğretmenler ve ailelerin sürece aktif katılımı hedefleniyor.
MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, dijital dünyadaki davranışların da dikkate alınması gerektiğini belirterek,
"Yaptığımız çalışmada, çocuklar dijital dünyada yaşadıklarını ve oradaki hareketleri şiddet olarak algılıyor. Artık onların dijital dünyadaki hareketlerini de takip edebilmeli, önlemler almalı ve mekanizmalar geliştirmeliyiz" dedi.