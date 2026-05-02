Aileye kurulan tuzağa tarihi adım: Cinsiyetsizleştirme akımına karşı teyakkuz dönemi!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 2026-2035 yılları arası "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilirken; cinsiyetsizleştirme olarak tanımlanan yaklaşımlara karşı Türkiye genelinde kapsamlı bir politika süreci başlatıldı. Aile yapısını tehdit ettiği değerlendirilen akımlara karşı devletin tüm kurumlarıyla harekete geçtiği bu stratejik adımla, Türk aile yapısının korunması ve nesillerin olumsuz etkilerden uzak tutulması hedefleniyor.

Küresel güçlerin insanlığının değerleri hedef alan sinsi planlarına karşı devlete en üst perdeden cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, sözde özgürlük maskesi altında pazarlanan yıkıcı projelere dikkat çekilerek, "Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemleri aracısallaştırarak aile programını tehdit etmeye başladı" ifadeleri. Bu tarihi çıkışla birlikte, yönetim bu kapı yaklaşımları sadece bir tercih değil, doğrudan toplumsal bekaya yönelik bir tehdit olarak kodladığı tescillenmiş oldu.

"VAROLUŞSAL BOYUTA ULAŞTI" UYARISI: DEMOGRAFİDE KRİTİK EŞİK

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Metinde, doğurganlık hızındaki düşüş için "Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş" ifadesi kullanılırken, değişim için "varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır" denildi.

Genelgede ayrıca, küresel politikaların eleştirildiği bölümde "uzun yıllar nüfus artışı kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulanmıştır" ifadeleri dikkat çekti.

MENFİ ETKİLERE GEÇİT YOK: NESİLLER KORUMA ALTINDA!

Metnin en çok tartışma yaratan bölümlerinden biri ise toplumsal dönüşümlere ilişkin ifadeler oldu. Genelgede doğrudan şu ifadeye yer verildi:

"Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemleri aracısallaştırarak aile kurumunu tehdit etmeye başlamıştır."

Bu ifade, aile politikalarının geleceği konusunda "sert ideolojik mücadele" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

EVLİLİK VE DOĞURGANLIKTA "STRATEJİK HAMLE" DÖNEMİ

Genelgede evlilik kurumuna özel vurgu yapılarak, "Evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacaktır" denildi. Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve çocuk sahibi olmanın desteklenmesi hedefi açıkça ortaya konuldu.

Metinde ayrıca "annelik ve babalık" kavramlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecektir."

KIRSAL GERİ DÖNÜŞ VE KENT YENİDEN DİZAYNI

Genelge yalnızca aile politikalarıyla sınırlı kalmadı. Nüfusun mekânsal dağılımına da müdahale niteliğinde hedefler belirlendi.

"Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşünün özendirilmesi" ifadesiyle dikkat çeken metinde, şehirlerin "aile ve çocuk odaklı" şekilde yeniden tasarlanacağı belirtildi.

EĞİTİMDE MİLLİ VE MANEVİ SEFERBERLİK

Genelgede medya ve dijital alan da hedefe alındı. "Dijital aile kalkanı oluşturulması" ifadesiyle birlikte zararlı içeriklere karşı yeni bir kontrol mekanizması kurulacağı duyuruldu.

Ayrıca eğitim politikalarına ilişkin olarak aile ve nüfus politikalarının müfredat ve kamu iletişiminde temel unsur haline getirileceği vurgulandı.

"MİLLİ AİLE HAFTASI" İLAN EDİLDİ

Genelgeyle birlikte her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacağı açıklandı. Kamu kurumlarının bu hafta kapsamında özel etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.

10 YILLIK STRATEJİK TAKİP MEKANİZMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek süreçte tüm kamu kurumlarının faaliyetlerinin bu yeni politika çerçevesine göre raporlanacağı ifade edildi.

Genelge, Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik "uzun vadeli ve bütüncül dönüşüm planı" olarak kayda geçti.

İŞTE KRİTİK MADDELER

Yayımlanan genelgede yer alan kritik maddeler ise şöyle:

Toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde, güçlü aile ve nüfus yapısı hayati rol oynamaktadır. Ülkemizde aile, toplumun temeli olarak kabul edilmiş ve bu husus Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesi ile teminat altına alınmıştır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de aileyi "toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımlamakta ve devletlere ailenin korunmasına ilişkin görev yüklemektedir.

DEMOGRAFİK ALARM VE "CİNSİYETSİZLEŞTİRME" VURGUSU

Küresel ölçekte uzun yıllar nüfus artışı kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulanmış; öte yandan cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemleri aracısallaştırarak aile kurumunu, nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başlamıştır. Günümüzde demografik yapımızda medeni durum, hane büyüklüğü, yaş profili ve mekansal dağılım boyutlarıyla belirgin bir dönüşüm yaşanmaktadır. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır.

KURUMSAL YAPI VE STRATEJİK KOORDİNASYON

Aile ve nüfus politikalarının eşgüdüm içerisinde etkin uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde 15/5/2024 tarihli ve 32547 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" konulu 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu ve 172 sayılı Nüfus Politikaları Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus Politikaları Kurulu kurulmuştur.

"AİLE VE NÜFUS ON YILI" RESMEN BAŞLADI

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ivme kazanan çalışmaların uzun vadeli ve bütüncül bir politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmiştir. Mezkur dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen stratejik öncelikler ile uygulama model ve araçlarını ortaya koyan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış ve Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanmıştır.

DEVLET VE TOPLUMA ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

Aile ve Nüfus On Yılında, aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı biçimde harekete geçmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede;

ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİTİKALARDA YENİ DÖNEM

Aile ve nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi hususundaki ülke önceliklerimiz ulusal politika belgeleri ile kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek, bu öncelikler uluslararası belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye ülke programlarının hazırlanması, kabulü ve uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarınca esas alınacaktır.

HER POLİTİKAYA "AİLE ETKİSİ" DENETİMİ

Tüm kamusal politika, düzenleme, uygulama ile kamu kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırmalar aile koruma ve nüfus değişimine etkileri yönünden değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonuçlar uygulama süreçlerine yansıtılacaktır.

KAMUDA YENİ YAKLAŞIM: AİLE ODAKLI YÖNETİM

Kamu kurum ve kuruluşları somut görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek, uygulamalarını buna göre yürütecek; resmi belgelerinde, plan ve programlarında, hizmet içi eğitimlerinde aile ve nüfus politikalarıyla uyumlu kavramsal çerçeve esas alınacak, bu çerçeveye ilişkin rehberlik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME VE BAĞIMLILIKLARA KARŞI" MÜCADELE

Aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar nesilleri her türlü menfi etki ve müdahaleye karşı koruyacak bütüncül bir politika çerçevesinde ele alınacaktır.

EVLİLİK VE AİLE KURUMUNA GÜÇLÜ DESTEK

Evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak, evliliklerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve nitelikli bir biçimde sürdürülmesi, genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.

"ANNELİK VE BABALIK" VURGUSU, ÇOK ÇOCUK POLİTİKASI

"Annelik ve babalık" çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal bir değer olarak tahkim edilecek, çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecektir.

GENÇLİK, YAŞLILIK VE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA

Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik politikalar güçlendirilecek, yaşlı refahına yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri ile başta aile merkezli olmak üzere güçlendirilmiş bakım ve destek modelleri geliştirilecek, kuşaklar arası dayanışma pekiştirilecektir.

KIRSAL DÖNÜŞ VE KENTLERDE YENİ DÜZEN

Nüfusun dengeli dağılımını gözeten bütüncül bir çerçevede kırsal alandaki nüfus kaybının önlenmesi, kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşünün özendirilmesi ve kentsel mekanların aile ve çocuk odaklı bir perspektifle dönüştürülmesi için bütüncül tedbirler hayata geçirilecektir.

HUKUKİ DÜZENLEMELER MASADA

Mevcut hukuki düzenlemeler aile ve nüfus yapısını koruma ve güçlendirme yaklaşımıyla gözden geçirilecek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

VERİ, AKADEMİ VE STRATEJİK TAKİP

Aile ve nüfus yapısında meydana gelen değişimlerin düzenli olarak takip edilmesi ve incelenmesine yönelik ulusal, stratejik ve resmi istatistik üretim araştırmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek, güçlü aile ve nüfus hedefleri doğrultusunda lisansüstü programlar ve araştırma teşvikleri başta olmak üzere akademik altyapı geliştirilecektir.

KURUMSAL VE DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesinin etkin icrası için kurumsal yapılanma, yerel uygulama kapasitesi, iş birliği, teknik ve dijital altyapı güçlendirilecek, personelin mesleki yetkinliği geliştirilecektir.

ULUSLARARASI ALANDA AKTİF DİPLOMASİ

Türkiye'nin konuya ilişkin olarak uluslararası mecralarda üstlendiği öncü rol tahkim edilerek diplomasi faaliyetleri yürütülecek, ülkemiz ile benzer tutum sergileyen ülkelerle iş birlikleri geliştirilecektir.

DİJİTAL AİLE KALKANI VE MEDYA DENETİMİ

Tüm kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı oluşturulması başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler alınacak, aile dostu yayıncılık teşvik edilecek ve sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacaktır.

EĞİTİM VE İLETİŞİM KAMPANYALARI

Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek, bu konular örgün ve yaygın eğitim programlarında temel bir bileşen olarak ele alınacaktır.

"MİLLİ AİLE HAFTASI" İLANI

Her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu haftanın anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlenecektir.

BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA TAKİP VE RAPORLAMA

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülecek tüm çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hareket edilmesi, bu Genelge ile Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık faaliyetlerini belirleyerek mezkûr Bakanlığa raporlanması ve izlenmesi ile ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin anılan Bakanlığa sağlanması hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.