ÖZEL DOSYA| LGBT sapkınlığına tarihi darbe! Cinsiyetsizleştirme projesine "dur" denildi: Aile kurumu koruma altında

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına karşı tarihi bir mücadele başlattı. Başkan Erdoğan'ın kararlılığıyla hazırlanan yeni yasa tasarısı, cinsiyet değiştirme yaşını 25'e çıkarıyor. Sapkın akımların propagandasını yapanlara ve kurallara aykırı tıbbi müdahalede bulunanlara ağır hapis cezaları geliyor. Toplumu ve geleceğimizi korumak için atılan bu dev adımla, küresel dayatmalara geçit yok.

Türkiye, küresel ölçekte bir dayatma haline gelen LGBT sapkınlığına ve toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı topyekûn bir mücadele başlattı. Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı ile aile kurumu koruma altına alınırken, sapkın akımların propagandasını yapanlara ve kurallara aykırı tıbbi müdahalede bulunanlara ağır hapis cezaları geliyor.

LGBT SAPKINLIĞINA GEÇİT YOK!

Cinsiyet değiştirme yaşının 25'e yükseltilmesiyle, gençlerin geri dönüşü olmayan hatalara sürüklenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAPKIN AKIMLARLA TAVİZSİZ MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplumu içten içe çürüten küresel dayatmalara karşı, "Özgürlük adı ile, LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine biz rıza gösteremeyiz. İnsanlığın ortak değerlerine zıt sapkın akımlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz," sözleriyle devletin kararlılığını bir kez daha vurguladı. Aile kurumunun kutsiyetine dikkat çeken Erdoğan, "LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Sapkın akımların önünü açıp aile kurumunu delik deşik etmek istiyorlar. Milletim bu aile yapımızı parçalamaya çalışanlara fırsat vermeyecektir," ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MECRALARDA LGBT TEHLİKESİ

Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gençlerin hedef alındığını belirten Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Özellikle çocuklar ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda cinsiyet kimliği içeriklerinin arttığını görüyoruz. Bu içerikler gençlerde merak uyandırıyor ve LGBT propagandası bu mecralar üzerinden pompalanıyor," uyarısında bulundu. Kırık ayrıca, "Türkiye'yi kültürel açıdan yozlaştırıp çocukları kimlik arayışına iterek başarılı olmak istiyorlar. Milli ve manevi değerleri bozduğunuz vakit başkaları sizi istediği gibi şekillendirir," sözleriyle dijital işgalin tehlikelerine işaret etti.

2025 YILINDA 800 KİŞİ AMELİYAT MASASINA YATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 2025 yılında 800'e yakın kişinin cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği, bunların büyük çoğunluğunun ise kadınlıktan erkekliğe geçiş yapmak istediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital mecralarda yayılan cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlar aile yapımızı derinden sarsıyor. Bireyselleşme ve sanal bağımlılıklar demografik yapımızı sessizce aşındırıyor," ifadelerini kullandı. Veriler, cinsiyet değiştirenlerin büyük bir kısmının 25 yaşına geldiğinde çok büyük bir pişmanlık yaşadığını ortaya koydu.

YENİ YASAL DÜZENLEME: YAŞ SINIRI 25'E ÇIKIYOR

Hükümet, bu yozlaşmanın önüne geçmek için hukuk duvarını yükseltiyor. Yeni yasa tasarısına göre, cinsiyet değişikliği talebinde bulunabilme yaşı 18'den 25'e çıkarılıyor. Artık sadece beyan yeterli olmayacak; kişinin üreme yeteneğinden yoksun olduğunun Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tam teşekküllü merkezlerden alınacak sağlık kurulu raporuyla tescil edilmesi gerekecek. Ayrıca, "eşcinsel evlilik" adı altında düzenlenen törenlere katılanlar ve bu organizasyonları yapanlar suç kapsamında değerlendirilerek hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

HORMON İLACI VE USULSÜZ AMELİYATA AĞIR CEZA

Yeni düzenleme ile sadece cerrahi müdahaleler değil, cinsiyet değişikliğine yönelik hormon takviyesi ve ilaç kullanımı gibi işlemler de mercek altına alınıyor. Kanunda belirlenen şartlara aykırı şekilde tıbbi müdahalede bulunan sağlık görevlileri hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenebilecek. LGBT propagandası yaparak gençleri özendiren şahıslara ise 3 yıla kadar hapis yolu görünüyor.

TOPLUMDAN TAM DESTEK: "MEVLAMIZIN YARATTIĞI GİBİ OLMALI"

Vatandaşlar da aile yapısını bozan bu akımlara karşı devletin attığı adımları destekliyor. Sokaktaki vatandaş, "Gençliğimiz maneviyattan uzaklaşıyor, yozlaşıyor. Ne bozduysa bu telefonlar bozdu. Mevla'nın yarattığı gibi olmak, herkesin özünü yaşaması gerekiyor," sözleriyle tepkisini dile getirirken; bir başka vatandaş ise "Ahlak giderek bozuluyor, devletimizin bu işe el atması ve bu sapkınlığın önlenmesi şart," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurması ve BTK süzgecinin LGBT içerikli hesaplar üzerinde daha sıkı uygulanması gerektiğini belirterek toplumun ancak bu şekilde normalleşebileceğini ifade ettiler.

