ÖZEL DOSYA| LGBT sapkınlığına tarihi darbe! Cinsiyetsizleştirme projesine "dur" denildi: Aile kurumu koruma altında

Türkiye, aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına karşı tarihi bir mücadele başlattı. Başkan Erdoğan'ın kararlılığıyla hazırlanan yeni yasa tasarısı, cinsiyet değiştirme yaşını 25'e çıkarıyor. Sapkın akımların propagandasını yapanlara ve kurallara aykırı tıbbi müdahalede bulunanlara ağır hapis cezaları geliyor. Toplumu ve geleceğimizi korumak için atılan bu dev adımla, küresel dayatmalara geçit yok.

Türkiye, küresel ölçekte bir dayatma haline gelen LGBT sapkınlığına ve toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı topyekûn bir mücadele başlattı. Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı ile aile kurumu koruma altına alınırken, sapkın akımların propagandasını yapanlara ve kurallara aykırı tıbbi müdahalede bulunanlara ağır hapis cezaları geliyor. LGBT SAPKINLIĞINA GEÇİT YOK! Cinsiyet değiştirme yaşının 25'e yükseltilmesiyle, gençlerin geri dönüşü olmayan hatalara sürüklenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAPKIN AKIMLARLA TAVİZSİZ MÜCADELE Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplumu içten içe çürüten küresel dayatmalara karşı, "Özgürlük adı ile, LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine biz rıza gösteremeyiz. İnsanlığın ortak değerlerine zıt sapkın akımlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz," sözleriyle devletin kararlılığını bir kez daha vurguladı. Aile kurumunun kutsiyetine dikkat çeken Erdoğan, "LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Sapkın akımların önünü açıp aile kurumunu delik deşik etmek istiyorlar. Milletim bu aile yapımızı parçalamaya çalışanlara fırsat vermeyecektir," ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MECRALARDA LGBT TEHLİKESİ Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gençlerin hedef alındığını belirten Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Özellikle çocuklar ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda cinsiyet kimliği içeriklerinin arttığını görüyoruz. Bu içerikler gençlerde merak uyandırıyor ve LGBT propagandası bu mecralar üzerinden pompalanıyor," uyarısında bulundu. Kırık ayrıca, "Türkiye'yi kültürel açıdan yozlaştırıp çocukları kimlik arayışına iterek başarılı olmak istiyorlar. Milli ve manevi değerleri bozduğunuz vakit başkaları sizi istediği gibi şekillendirir," sözleriyle dijital işgalin tehlikelerine işaret etti.

2025 YILINDA 800 KİŞİ AMELİYAT MASASINA YATTI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 2025 yılında 800'e yakın kişinin cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği, bunların büyük çoğunluğunun ise kadınlıktan erkekliğe geçiş yapmak istediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital mecralarda yayılan cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlar aile yapımızı derinden sarsıyor. Bireyselleşme ve sanal bağımlılıklar demografik yapımızı sessizce aşındırıyor," ifadelerini kullandı. Veriler, cinsiyet değiştirenlerin büyük bir kısmının 25 yaşına geldiğinde çok büyük bir pişmanlık yaşadığını ortaya koydu.