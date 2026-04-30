CHP'li 4 belediyede iş bırakma eylemi

İzmir’de CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. Karşıyaka, Buca, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde çalışan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan tıkanıklık ve Sosyal Denge Tazminatlarında (SDS) yapılan büyük kesintiler nedeniyle eylem başlattı. Yaklaşık 2 bin belediye çalışanının katıldığı protestolarda, maaşların eksik yatırılması ve geçmişe dönük alacakların ödenmemesi bardağı taşıran son damla oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er, belediye önlerinde yükselen feryadı ve krizin perde arkasını sıcak gelişmelerle aktardı.

Belediye yönetimlerinin memur haklarını tırpanladığını belirten Tayfun Er, "Yaklaşık 4-5 aydır kamu memurları Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyesinde Sosyal Denge Tazminatlarında sorun yaşıyor. Belediye yönetimleri bu tazminatın ve ek ödemelerin artırılması için sözleşmeleri imzalamıyor" ifadelerini kullandı. Krizin temelinde belediye başkanlarının ödemeleri yasal sınıra çekme isteği olduğunu vurgulayan Er, "Belediye başkanları Sosyal Denge Tazminatını yasal sınıra çekmek istiyor, bu da yaklaşık 13 bin lira. Normalde Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan 450 kamu memuru 26 bin lira alıyordu" sözleriyle hak kaybının boyutuna dikkat çekti.



KİŞİ BAŞI 270 BİN LİRA!



Çalışanların birikmiş alacaklarının devasa boyutlara ulaştığını ifade eden Tayfun Er, "Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan 450 memurun her birinin 150 bin lira alacağı var. Buca Belediyesi'nde ise toplam 300 memurun her birinin 270 bin lira alacağı bulunuyor" diyerek mali tablonun vahametini gözler önüne serdi. Ev kirasını ödeyemeyen ve çocuklarını okutmakta zorlanan memurların zor durumda olduğunu belirten Er, "Bu anlamda ev kirası olanlar var, çocuklarını okutanlar var; memurlar gerçekten zor durumda" şeklinde konuştu.



CHP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE "HAK" YÜRÜYÜŞÜ



Eylemlerin belediye binalarının dışına taşarak CHP İl Başkanlığı'na kadar uzandığını kaydeden Tayfun Er, "Geçtiğimiz gün 3 belediyede çalışan toplam 2 bin kişi Basmane Meydanı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na kadar yürüdü. Orada taleplerini il başkanlığındaki yöneticilere bir kez daha ilettiler" sözleriyle aktardı. Her gün öğle saatlerinde düdük ve ıslıklarla protesto yapıldığını söyleyen Er, "Her gün öğle saatlerinde, 12:30'da belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.