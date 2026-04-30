CHP'li 4 belediyede iş bırakma eylemi

İzmir’de CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. Karşıyaka, Buca, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde çalışan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan tıkanıklık ve Sosyal Denge Tazminatlarında (SDS) yapılan büyük kesintiler nedeniyle eylem başlattı. Yaklaşık 2 bin belediye çalışanının katıldığı protestolarda, maaşların eksik yatırılması ve geçmişe dönük alacakların ödenmemesi bardağı taşıran son damla oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er, belediye önlerinde yükselen feryadı ve krizin perde arkasını sıcak gelişmelerle aktardı.

