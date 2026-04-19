CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor

Ege’nin incisi İzmir, CHP'li yönetimin ihmalkarlığı ve bitmek bilmeyen çevre kirliliği nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Konak sahilinde denizin kıyıya yakın bölgeleri, "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplanarak tamamen yeşile büründü. Yıllardır körfeze boşalan evsel ve sanayi atıklarının bir sonucu olan bu istila, azot ve fosfor oranlarının yükselmesiyle ekolojik bir krize dönüştü. Şehri saran kötü koku ve çirkin görüntü İzmirlileri isyan noktasına getirirken, körfezdeki kirliliğin vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.

İzmir Körfezi'nde uzun yıllardır süregelen deniz marulu istilası, aslında bir neden değil, yılların birikmiş kirliliğinin acı bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

İZMİR KÖRFEZİ CAN ÇEKİŞİYOR

Evsel ve sanayi atıklarının denetimsizce denize deşarj edilmesiyle körfezdeki azot seviyesi patlama yaparken, vatandaşlar belediyenin ilgisizliğinden yakınıyor.

Bölgede yaşayan bir erkek vatandaş, "Bu sene başında geldik, çok balık oluyordu. Tekneyle de vardı, kamyonlarla çektiler ölen hayvanı. Büyük bir belediye burası, İzmir Belediyesi. Neden uğraşmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Durumun vahametini vurgulayan bir diğer İzmirli ise, "İlgisizlik, bakımsızlık. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. İyiye gittiği hiçbir taraf yok. Bununla ilgili yapılması gereken illaki bir şeyler vardır. Yapılmadığından bu hale geliyordur, yapılsa daha iyiye gider" sözleriyle aktardı.

10 GÜNDE 20 TON YOSUN: ŞEHRİ KÖTÜ KOKU SARDI

Karataş ve Konak sahil şeridinde biriken yosunlar, sadece denizin rengini değiştirmekle kalmadı; etrafa yaydığı ağır kokuyla günlük yaşamı da felç etti.

Son 10 gün içerisinde belediye ekipleri tarafından 20 ton yosun toplanmasına rağmen, kirliliğin hızı temizlik çalışmalarını geride bıraktı. Oluşan görüntü kirliliğinden dert yanan bir kadın vatandaş, "Çok kötü, kirlilikten işte. Tabii ki çirkin bir görüntü değil mi? Tabii ki çirkin. Denizin kirlenmesi iyi bir şey değil. Daha temiz bir ortam olması daha güzel" ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR KAN AĞLIYOR: OLTALARA BALIK YERİNE YOSUN TAKILIYOR

İstilanın vurduğu bir diğer kesim ise amatör balıkçılar oldu. Karataş sahilinde oltasını denize atan vatandaşlar, balık yerine kilolarca deniz maruluyla karşılaşıyor.

Bir buçuk saattir oltasını suya atamadığını belirten bir balıkçı, "Bütün arkadaşlarımızı etkiliyor bu. Bıktık artık biz onu temizlemekten. Temizliyoruz, baş edemedik, çektik. Hepsi kıyıda duruyor. Aşağı yukarı da bir buçuk saattir öyle. Yani yok, baş edemiyoruz" sözleriyle aktardı.

İzmir Körfezi'ndeki bu ekolojik kriz, yerel yönetimin çevre politikalarındaki yetersizliğini bir kez daha Türkiye gündemine taşıdı.

CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor - 5

