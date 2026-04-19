CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor
Ege’nin incisi İzmir, CHP'li yönetimin ihmalkarlığı ve bitmek bilmeyen çevre kirliliği nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Konak sahilinde denizin kıyıya yakın bölgeleri, "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplanarak tamamen yeşile büründü. Yıllardır körfeze boşalan evsel ve sanayi atıklarının bir sonucu olan bu istila, azot ve fosfor oranlarının yükselmesiyle ekolojik bir krize dönüştü. Şehri saran kötü koku ve çirkin görüntü İzmirlileri isyan noktasına getirirken, körfezdeki kirliliğin vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.
İzmir Körfezi'nde uzun yıllardır süregelen deniz marulu istilası, aslında bir neden değil, yılların birikmiş kirliliğinin acı bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
Evsel ve sanayi atıklarının denetimsizce denize deşarj edilmesiyle körfezdeki azot seviyesi patlama yaparken, vatandaşlar belediyenin ilgisizliğinden yakınıyor.
Bölgede yaşayan bir erkek vatandaş, "Bu sene başında geldik, çok balık oluyordu. Tekneyle de vardı, kamyonlarla çektiler ölen hayvanı. Büyük bir belediye burası, İzmir Belediyesi. Neden uğraşmıyorlar?" ifadelerini kullandı.
Durumun vahametini vurgulayan bir diğer İzmirli ise, "İlgisizlik, bakımsızlık. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. İyiye gittiği hiçbir taraf yok. Bununla ilgili yapılması gereken illaki bir şeyler vardır. Yapılmadığından bu hale geliyordur, yapılsa daha iyiye gider" sözleriyle aktardı.
10 GÜNDE 20 TON YOSUN: ŞEHRİ KÖTÜ KOKU SARDI
Karataş ve Konak sahil şeridinde biriken yosunlar, sadece denizin rengini değiştirmekle kalmadı; etrafa yaydığı ağır kokuyla günlük yaşamı da felç etti.