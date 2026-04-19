CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor

İzmir Körfezi'nde uzun yıllardır süregelen deniz marulu istilası, aslında bir neden değil, yılların birikmiş kirliliğinin acı bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Evsel ve sanayi atıklarının denetimsizce denize deşarj edilmesiyle körfezdeki azot seviyesi patlama yaparken, vatandaşlar belediyenin ilgisizliğinden yakınıyor.

Bölgede yaşayan bir erkek vatandaş, "Bu sene başında geldik, çok balık oluyordu. Tekneyle de vardı, kamyonlarla çektiler ölen hayvanı. Büyük bir belediye burası, İzmir Belediyesi. Neden uğraşmıyorlar?" ifadelerini kullandı.