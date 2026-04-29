MAPEG’ten “yeni ruhsat” iddialarına sert yalanlama: Açık çarpıtma!

MAPEG, bazı basın-yayın organlarında Çankırı’da Sebahattin Yıldız’a ait maden sahası için “yeni ruhsat verildiği” iddialarını reddederek, söz konusu işlemin sadece mevcut işletme ruhsatına ilişkin süre uzatım (temdit) talebi olduğunu açıkladı. Kurum, Çankırı’daki başvurunun henüz sonuçlanmadığını vurgularken, “yeni ruhsat verildi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir çarpıtma olduğunu” ifade ederek sert tepki gösterdi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), kamuoyunda tartışma yaratan "yeni maden ruhsatı verildi" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, Çankırı ili sınırlarında Sebahattin Yıldız (Yıldızlar SSS Holding) uhdesindeki saha için yapılan işlemin yeni bir ruhsatlandırma olmadığını, yalnızca mevcut işletme ruhsatına yönelik süre uzatım talebi olduğunu duyurdu.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR, KARAR YOK"

MAPEG açıklamasında, başvurunun henüz kesinleşmediği vurgulanarak şu ifadeye yer verildi:

"Anılan ruhsata ilişkin süre uzatım talebi, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teknik ve idari değerlendirme sürecine tabi olup süreç halen devam etmektedir. Bu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır."

"AÇIK BİR ÇARPITMA" RESTİ

Kurum, bazı haberlerde yer alan yorumlara sert tepki gösterdi. Açıklamada,

"Bu paylaşımların, yeni bir ruhsat verildiği şeklinde sunulması açık bir çarpıtmadır."

ifadeleri kullanılarak, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği vurgulandı.

"YENİ RUHSAT DEĞİL, UZATIM TALEBİ" VURGUSU

MAPEG, tartışmalara nokta koyan değerlendirmesinde şu net ifadeleri kullandı:

"Söz konusu işlem yeni ruhsat verilmesi değildir,"

"Mevcut bir ruhsata ilişkin süre uzatım talebinin değerlendirilmesidir,"

"Süreç henüz sonuçlanmamıştır."

KAMUOYUNA NET MESAJ

MAPEG, tüm bu açıklamaların kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığını belirterek, sürecin mevzuat çerçevesinde şeffaf şekilde sürdüğünü bildirdi.

