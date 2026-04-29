Bakan Bayraktar’dan Özgür Özel’e sert yanıt: Her cümleniz ayrı çarpıtma!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP lideri Özgür Özel'in madencilik ve enerji politikalarına yönelik eleştirilerine çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Özel'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek doğrudan hedef aldı.

Hâlihazırda yürürlükte olan ruhsat sayısının 13 bin 157 olduğunu belirten Bakan, fiili madencilik faaliyetlerinin ülke yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,18'ini kapsadığını da sözlerine ekledi.

Maden ruhsatlarıyla ilgili rakamların çarpıtıldığını vurgulayan Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi bin 186 değil, 52 bin 686'dır" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.

RUHSAT VE ŞİRKET İDDİALARINA NET RAKAMLARLA CEVAP

Bayraktar, tartışmalara konu olan şirketle ilgili de detaylı bilgi verdi. "İlgili Holding'in 12 arama, 184 işletme ruhsatı yürürlüktedir; ancak fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92'dir" diyen Bayraktar, bakanlığın gerekli yaptırım ve denetimleri uyguladığını vurguladı.

"BU BİR SİYASİ MANİPÜLASYON"

Açıklamasında CHP'li belediyeleri de hedef alan Bayraktar, Özel'in çıkışlarının arkasında siyasi hesap olduğunu savundu. "Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon" diyerek sert konuştu.

Bayraktar, "Kendi belediyelerinizdeki yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

ENERJİ PROJELERİ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Türkiye'nin enerji hamleleri üzerinden de Özel'i eleştiren Bayraktar, muhalefetin projelere yaklaşımını hedef aldı. "Gabar'da petrol bulunmasını 'hikaye' diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını 'yok sayan', Mavi Vatan vizyonuna 'masal' diyen bir anlayışın bize ders vermeye kalkması ibretliktir" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin iptalini savunan söylemleri de hatırlatan Bayraktar, bu yaklaşımın ülke menfaatleriyle örtüşmediğini savundu.