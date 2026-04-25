CHP'li başkan 300 milyonluk belediye mülkünü satışa çıkardı

Sabah gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan satış listesinde, ilçenin en değerli bölgeleri arasında yer alan Güre, Kızılkeçili, Zeytinli ve Tahtakuşlar'daki arsalar ile mülkiyeti belediyeye ait 3 adet dubleks villa bulunuyor.

Balıkesir'in alt ve üst yapısıyla adeta kan ağlayan turizm kenti Edremit'te 300 milyonluk 19 adet taşınmaz, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından satışa çıkarıldı.

19 ADET GAYRİMENKUL YER ALIYOR



Toplam 19 adet gayrimenkulün yer aldığı satış listesinde, yüksek bedelli taşınmazlar dikkat çekiyor. Kış boyunca cadde ve sokakları göle dönen ve hizmetten adeta yoksun kalan körfez kentinde, satılacaklar listesindeki öne çıkan taşınmazlardan biri de, Yolören Mahallesi'nde bulunan 4 bin 375 metrekarelik arsa oldu.

MUHAMMEN BEDEL 80 MİLYON TL

Belediyenin ve bölgenin en kıymetli taşınmazlarından biri olan arsa için 80 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Satış ihalelerinin, 29 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacağı öğrenildi.