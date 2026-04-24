Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, daha önce verdiği "Silahlara merakım yok" ifadesini yalanlayan silahlı ve kamuflajlı fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu çarpıcı kare, dosyaya yeni bir boyut kazandırırken; uzman ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları da hız kazandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İFADELERİYLE ÇELİŞEN ŞOK KARE

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in, daha önce basına da yansıyan savunmalarında silahlara ilgisi olmadığını iddia ettiği biliniyordu. Mustafa Türkay Sonel, savcılık sorgusunda, "Silahlara merakım yoktur, ateşli silahım yoktur" ifadelerini kullanarak kendini savunmuştu. Ancak bugün ortaya çıkan ve Tunceli'de bir kurum ziyareti sırasında çekildiği anlaşılan fotoğraf karesi, bu sözlerle büyük bir çelişki oluşturdu. Fotoğrafta Sonel'in koruma kıyafetleri içinde, belinde ateşli silah ve telsizle poz verdiği açıkça görülüyor.