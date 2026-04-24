Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Vali oğlunun silahlı fotoğrafı ortaya çıktı: "Merakım yok" demişti
Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde "Silahlara merakım yoktur, ateşli silahım yoktur" dediği basına yansımıştı.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, daha önce verdiği "Silahlara merakım yok" ifadesini yalanlayan silahlı ve kamuflajlı fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu çarpıcı kare, dosyaya yeni bir boyut kazandırırken; uzman ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları da hız kazandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
İFADELERİYLE ÇELİŞEN ŞOK KARE
Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in, daha önce basına da yansıyan savunmalarında silahlara ilgisi olmadığını iddia ettiği biliniyordu. Mustafa Türkay Sonel, savcılık sorgusunda, "Silahlara merakım yoktur, ateşli silahım yoktur" ifadelerini kullanarak kendini savunmuştu. Ancak bugün ortaya çıkan ve Tunceli'de bir kurum ziyareti sırasında çekildiği anlaşılan fotoğraf karesi, bu sözlerle büyük bir çelişki oluşturdu. Fotoğrafta Sonel'in koruma kıyafetleri içinde, belinde ateşli silah ve telsizle poz verdiği açıkça görülüyor.
KURUM ZİYARETİNDE SİLAHLI POZ
Ortaya çıkan fotoğrafın detaylarına ilişkin konuşan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Fotoğrafın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kente yaptığı bir kurum ziyaretinde çekildiği ifade ediliyor. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel'in koruma giysisi giydiği ve silah taktığı görülüyor" sözleriyle gelişmeyi aktardı. Bu görüntülerin ardından, tutuklu sanığın "silahım yok" şeklindeki savunmasının soruşturma makamları tarafından yeniden incelenmesi bekleniyor.
ORGANİZE CİNAYET ŞÜPHESİ VE TUTUKLAMALAR
5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine derinleşen soruşturmada, yargı süreci hızla devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarda, aralarında dönemin Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Sinan Yılmaz soruşturmanın derinliğine dikkat çekerek, "Dosya kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman bir ekibin kente geldiğini biliyoruz ve Gülistan Doku'nun gömülmüş olma ihtimali bulunan bölgelerde inceleme yapıldı" ifadelerini kullandı.
UZMAN EKİPLER SAHADA İZ SÜRÜYOR
Dosyanın aydınlatılması için devletin tüm imkanları seferber edilirken, jandarma bünyesindeki uzman ekiplerin teknik ve saha çalışmaları sürüyor. Özellikle Doku'nun gömülmüş olabileceği değerlendirilen noktalarda yapılan araştırmalar, Sinan Yılmaz'ın, "Dosyanın seyrini ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesini yalanlayan bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı" sözleriyle belirttiği yeni delillerle birlikte titizlikle yürütülüyor. Kamuoyu, gencecik bir kızın akıbetine dair gelecek nihai haberleri bekliyor.