CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı gözaltına alındı

CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde kirli ilişkiler ve yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir titizlikle yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gece yarısı operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ndeki ihale, imar ve iskan işlemlerinde "Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarının işlendiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 18 GÖZALTI 17 Nisan tarihinde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı. Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYE'NDE YOLSUZLUK OPERASYONU BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA Sıcak bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Gece saatlerinde yapılan o operasyon kapsamında toplamda şu anda 20 kişi hakkında gözaltı kararı var ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de şu anda gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Operasyonun İstanbul genelinde büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Mercan, "Soruşturma kapsamında rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile ihaleye fesat karıştırma suçları var. Operasyon halen daha devam ediyor" sözleriyle sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

Fotoğraf (DHA) RÜŞVETİN BELGESİ: MASAK VE HTS KAYITLARI DOSYADA Yolsuzluk çarkının nasıl işlediğine dair çarpıcı detayları paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma sürecinde şüphelilere ait olarak hem MASAK raporları hem de HTS kayıtları temin edilmiş olup iskan ve yapı ruhsatı işlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır" diyerek kirli pazarlıkların teknik takiple belgelendiğini aktardı. Mercan, özellikle inşaat ruhsatları üzerinden dönen rantın savcılık dosyasında tüm ayrıntılarıyla yer aldığını belirtti.

Fotoğraf (DHA) 45 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: FİRARİLER ARANIYOR Operasyonun teknik detaylarını paylaşmaya devam eden Mercan, "Operasyon Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılıyor. İstanbul il genelinde şu ana kadar 45 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş durumda" şeklinde konuştu. Gözaltı sayılarına ilişkin son durumu paylaşan Mercan, "Belediye başkanı dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu anda belediye başkanı dahil 18 kişi gözaltına alınmış durumda. İki kişininse halen daha aranması devam ediyor" ifadelerini kullandı. DİJİTAL MATERYALLER VE BELGELER MERCEK ALTINDA Belediyedeki usulsüzlüklerin kanıtı olan materyallere el konulduğunu söyleyen Mercan, "Bazı hem fiziki hem de dijital materyallere de el konulmuş durumda. Şu anda gelen bilgiler bu şekilde" sözleriyle delillerin koruma altına alındığını belirtti. İlerleyen saatlerde operasyonun daha da derinleşebileceğini vurgulayan Mustafa Kadir Mercan, "İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde gözaltı sayılarının artabileceğini söyleyelim çünkü hala daha iki firari söz konusu. Şu anda Ataşehir Belediye Başkanı ve onunla birlikte toplamda 18 isim gözaltında bulunuyor" diyerek gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini bildirdi.