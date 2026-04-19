CHP'li Ataşehir'de dürüst esnaf hedef tahtasında: “Bir açık bulamadık” diyerek çileden çıktılar

Tape kaydında Zabıta Müdürü'nün, "Telefonunu ruhsattan bulduk... bir görüşeceğiz bakalım " dediği duyuluyor. Tüm evrakları eksiksiz olan bir işletme için ayrıca "görüşme" planlanması, soruşturma dosyasındaki rüşvet ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Tape kaydında Zabıta Müdürü'nün, "Ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem" ve "bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok" sözleri de yer aldı. Bu ifadeler, denetim sürecinin olağan bir kontrolün ötesinde " mutlaka açık bulunması gereken" bir anlayışla yürütüldüğü iddialarını beraberinde getirdi.

Fotoğraf (AA)

TARTIŞMA BÜYÜYOR: "DÖRT DÖRTLÜK ESNAF" NEDEN CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HEDEFİNDE?

Dosyadaki değerlendirmede de, konuşmanın bir işletmenin "açığının olup olmadığını araştırmaya" yönelik olduğu açıkça belirtiliyor.

Ancak tape içeriğinde açık bulunamamasının ardından kullanılan dil, kamuoyunda şu soruyu gündeme taşıdı: Kurallara uyan, ruhsatını eksiksiz alan esnaf neden sorun olarak görülüyor?

Bu kayıt, Ataşehir'de belediye uygulamalarına ilişkin "esnafın açığını arayıp baskı kurma" iddialarını güçlendirdi. Tartışmaların odağında ise belediye yönetimi ve zabıta birimlerinin denetim anlayışı yer alıyor.

İŞTE KONUŞMALARIN TAMAMI

00:00:01: efendim başkanım

OĞUZ KAYA 00:01:40: müdürüm

MEHMET YILMAZ 00:00:04: buyrun başkanım

OĞUZ KAYA 00:00:04: bu silimvel şu kayış ... içerenköy de merkezi olan bi iş yeri var

MEHMET YILMAZ 00:00:12: neydi ismi efendim

OĞUZ KAYA 00:00:13: silimvel grup

MEHMET YILMAZ 00:00:14: evet efendim evet

OĞUZ KAYA 00:00:17: heh eee fı fıratın konusu

MEHMET YILMAZ 00:00:20: biliyorum orayı başkanım

OĞUZ KAYA 00:00:21: ya o arkadaşlarla bi ilgilensene sen burunların hiç şeyi yok mu

MEHMET YILMAZ 00:00:20: başkanım onları aradım şerefsizim bir gram kaçağı yok ruhsatı da depoyu

mepoyu hep almışlar

OĞUZ KAYA 00:00:20: ne diyosun ya hiç mi yok ... nasıl bi adammış ya o

MEHMET YILMAZ 00:00:20: yok başkanım ş*refsiz böyle varya dört dörtlük ... yani ayakkabısı fazla olsa

boğazına bincem

OĞUZ KAYA 00:00:20: o kadar diyosun he hiç bi açığı yok

MEHMET YILMAZ 00:00:20: evet efendim evet başkanım hiç bi açığı yok

OĞUZ KAYA 00:00:20: la nasıl bi firmaymış bu ya

MEHMET YILMAZ 00:00:46: böyle bi firma başkanım çok muazzam bi yer bulmuş p*z*venk yani

deposunun ruhsatı falan herşeyi bina milim milim gram gram doğru

OĞUZ KAYA 00:00:54: allah allah

MEHMET YILMAZ 00:00:40: zaten ruhsatını aldım ölçtürdüm başkanım böyle milim milim hepsi ...

OĞUZ KAYA 00:00:54: he ölç ölçtürdün onu şey ha

MEHMET YILMAZ 00:00:58: evet he he milim milim doğru

OĞUZ KAYA 00:01:03: allah allah böyle bi ...

MEHMET YILMAZ 00:01:00: yani bi açığı yok işgali yok bişeyi yok nasıl bi adammış böyle

OĞUZ KAYA 00:01:06: zor bulunur yani türkiye de böyle bunun heykelini dikelim

MEHMET YILMAZ 00:01:12: aynen öyle başkanım

OĞUZ KAYA 00:01:15: enteresan bi adam demek ki

MEHMET YILMAZ 00:01:16: bi konusu daha var dur bakiyim onu bulabilirsem

OĞUZ KAYA 00:01:19: nereli bu ya

MEHMET YILMAZ 00:01:00: memleketi bilmiyom memet neydi soyadı acayip bi soyadı vardı ya geçen eee

telefonunu buldukta

OĞUZ KAYA 00:01:29: allah allah

MEHMET YILMAZ 00:01:24: telefonunu bulduk başkanım kendi telefonunu hiç görüşemiyoduk da bulduk

telefonunu ruhsattan bulduk ruhsattan bizim ruhsat varya başkanım

OĞUZ KAYA 00:01:38: hı

MEHMET YILMAZ 00:01:38: ordan telefonunu bulduk bi görüşücez bakalım

OĞUZ KAYA 00:01:42: kaç yılında almış ruhsatı bu ya

MEHMET YILMAZ 00:01:44: başkanım ruhsat tarihini bilmiyorum ama baya olmuş ruhsatı alalı ya

OĞUZ KAYA 00:01:40: cık cık

MEHMET YILMAZ 00:01:50: yarın ben sizin yanınıza geliyim görüşürüz olur mu başkanım

OĞUZ KAYA 00:01:40: tamam tamam müdürüm hadi görüşürüz

MEHMET YILMAZ 00:01:40: hadi saygılar başkanım sağolası