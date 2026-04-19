CHP'li Ataşehir'de dürüst esnaf hedef tahtasında: “Bir açık bulamadık” diyerek çileden çıktılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dosyaya yansıyan bir tape, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkan Yardımcısı ile Zabıta Müdürü arasında geçen telefon görüşmesinde, belediye–esnaf ilişkilerine dair tartışma yaratacak ifadeler yer aldı. Söz konusu görüşmelere ahaber.com.tr ulaştı. Ruhsatı tam, kaçağı olmayan işletmelere yönelik kullanılan ifadeler ve “açık bulamama” rahatsızlığı, belediye–esnaf ilişkilerine dair tartışma yaratan iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev soruşturmada Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları adeta patladı. Belediye yönetimi ve ilgili birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, milyon dolarlık rüşvet çarkı deşifre edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile birim amirlerinin dahil olduğu dev bir suç organizasyonu tespit edildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla desteklenen soruşturmada, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinin sadece milyon dolarlık rüşvetler karşılığında yürütüldüğü saptandı.

"BİR GRAM KAÇAĞI YOK" DİYE RAHATSIZ OLDULAR*

19 Ocak 2026 tarihli tape kaydına göre, Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü'nden İçerenköy'de faaliyet gösteren bir firmayla özel olarak "ilgilenilmesini" istiyor. Bunun üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürü'nün, firmayla ilgili şu ifadeleri kullandığı kayda yansıyor:

"bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar."

Bu sözlerin ardından gelen "şerefsiz böyle var ya dört dörtlük" ifadesi, tartışmanın merkezine oturdu. Çünkü konuşmanın tamamında, mevzuata tamamen uygun bir işletmenin varlığı karşısında memnuniyet yerine şaşkınlık ve rahatsızlık yansıtan bir dil kullanıldığı dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN ZABITA MÜDÜRÜNE "AÇIK YOKSA BULUN" BASKISI"

Tape kaydında Zabıta Müdürü'nün, "Ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem" ve "bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok" sözleri de yer aldı. Bu ifadeler, denetim sürecinin olağan bir kontrolün ötesinde "mutlaka açık bulunması gereken" bir anlayışla yürütüldüğü iddialarını beraberinde getirdi.

Konuşmada yalnızca denetim değil, belediye kayıtlarının nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiren ifadeler yer aldı.

Tape kaydında Zabıta Müdürü'nün, "Telefonunu ruhsattan bulduk... bir görüşeceğiz bakalım" dediği duyuluyor. Tüm evrakları eksiksiz olan bir işletme için ayrıca "görüşme" planlanması, soruşturma dosyasındaki rüşvet ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendiriliyor.

TARTIŞMA BÜYÜYOR: "DÖRT DÖRTLÜK ESNAF" NEDEN CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HEDEFİNDE?

Dosyadaki değerlendirmede de, konuşmanın bir işletmenin "açığının olup olmadığını araştırmaya" yönelik olduğu açıkça belirtiliyor.

Ancak tape içeriğinde açık bulunamamasının ardından kullanılan dil, kamuoyunda şu soruyu gündeme taşıdı: Kurallara uyan, ruhsatını eksiksiz alan esnaf neden sorun olarak görülüyor?

Bu kayıt, Ataşehir'de belediye uygulamalarına ilişkin "esnafın açığını arayıp baskı kurma" iddialarını güçlendirdi. Tartışmaların odağında ise belediye yönetimi ve zabıta birimlerinin denetim anlayışı yer alıyor.

İŞTE KONUŞMALARIN TAMAMI

00:00:01: efendim başkanım
OĞUZ KAYA 00:01:40: müdürüm
MEHMET YILMAZ 00:00:04: buyrun başkanım
OĞUZ KAYA 00:00:04: bu silimvel şu kayış ... içerenköy de merkezi olan bi iş yeri var
MEHMET YILMAZ 00:00:12: neydi ismi efendim
OĞUZ KAYA 00:00:13: silimvel grup
MEHMET YILMAZ 00:00:14: evet efendim evet
OĞUZ KAYA 00:00:17: heh eee fı fıratın konusu
MEHMET YILMAZ 00:00:20: biliyorum orayı başkanım
OĞUZ KAYA 00:00:21: ya o arkadaşlarla bi ilgilensene sen burunların hiç şeyi yok mu
MEHMET YILMAZ 00:00:20: başkanım onları aradım şerefsizim bir gram kaçağı yok ruhsatı da depoyu
mepoyu hep almışlar
OĞUZ KAYA 00:00:20: ne diyosun ya hiç mi yok ... nasıl bi adammış ya o
MEHMET YILMAZ 00:00:20: yok başkanım ş*refsiz böyle varya dört dörtlük ... yani ayakkabısı fazla olsa
boğazına bincem
OĞUZ KAYA 00:00:20: o kadar diyosun he hiç bi açığı yok
MEHMET YILMAZ 00:00:20: evet efendim evet başkanım hiç bi açığı yok
OĞUZ KAYA 00:00:20: la nasıl bi firmaymış bu ya
MEHMET YILMAZ 00:00:46: böyle bi firma başkanım çok muazzam bi yer bulmuş p*z*venk yani
deposunun ruhsatı falan herşeyi bina milim milim gram gram doğru
OĞUZ KAYA 00:00:54: allah allah
MEHMET YILMAZ 00:00:40: zaten ruhsatını aldım ölçtürdüm başkanım böyle milim milim hepsi ...
OĞUZ KAYA 00:00:54: he ölç ölçtürdün onu şey ha
MEHMET YILMAZ 00:00:58: evet he he milim milim doğru
OĞUZ KAYA 00:01:03: allah allah böyle bi ...
MEHMET YILMAZ 00:01:00: yani bi açığı yok işgali yok bişeyi yok nasıl bi adammış böyle
OĞUZ KAYA 00:01:06: zor bulunur yani türkiye de böyle bunun heykelini dikelim
MEHMET YILMAZ 00:01:12: aynen öyle başkanım
OĞUZ KAYA 00:01:15: enteresan bi adam demek ki
MEHMET YILMAZ 00:01:16: bi konusu daha var dur bakiyim onu bulabilirsem
OĞUZ KAYA 00:01:19: nereli bu ya
MEHMET YILMAZ 00:01:00: memleketi bilmiyom memet neydi soyadı acayip bi soyadı vardı ya geçen eee
telefonunu buldukta
OĞUZ KAYA 00:01:29: allah allah
MEHMET YILMAZ 00:01:24: telefonunu bulduk başkanım kendi telefonunu hiç görüşemiyoduk da bulduk
telefonunu ruhsattan bulduk ruhsattan bizim ruhsat varya başkanım
OĞUZ KAYA 00:01:38: hı
MEHMET YILMAZ 00:01:38: ordan telefonunu bulduk bi görüşücez bakalım
OĞUZ KAYA 00:01:42: kaç yılında almış ruhsatı bu ya
MEHMET YILMAZ 00:01:44: başkanım ruhsat tarihini bilmiyorum ama baya olmuş ruhsatı alalı ya
OĞUZ KAYA 00:01:40: cık cık
MEHMET YILMAZ 00:01:50: yarın ben sizin yanınıza geliyim görüşürüz olur mu başkanım
OĞUZ KAYA 00:01:40: tamam tamam müdürüm hadi görüşürüz
MEHMET YILMAZ 00:01:40: hadi saygılar başkanım sağolası

