İBB'den restorasyon skandalı! Tarihi çeşme yok oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Beykoz Yalıköy'deki 300 yıllık İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyonu tartışma yarattı.

Restorasyonla silindirik gövdenin yerini dikdörtgen bir yapının alması ve kitabenin akıbetine yönelik iddialar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığını duyurdu.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, tarihi yapının orijinal formunu kaybederek dikdörtgen bir mermer kütlesine dönüşmesi büyük tepki çekti. 300 yıllık tarihi üzerinde barındıran "Sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât Es-Seyyid İshak Ağa Voyvada-i Galata" yazılı kitabenin akıbeti ve restorasyonun bilimsel kriterlere uygunluğu konusunda açıklama bekleniyor.

İBB’de araç giderlerinde yüzde 153 artış!İBB’de araç giderlerinde yüzde 153 artış! İBB'DE ARAÇ GİDERLERİNDE YÜZDE 153 ARTIŞ!
Böcekin başdanışmanına tutuklama talebiBöcekin başdanışmanına tutuklama talebi BÖCEK'İN BAŞDANIŞMANINA TUTUKLAMA TALEBİ
İBB yolsuzluk davasında şok metro detayıİBB yolsuzluk davasında şok metro detayı İBB YOLSUZLUK DAVASINDA ŞOK METRO DETAYI
