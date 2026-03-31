CANLI YAYIN

İBB Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 2 isme tutuklama talebi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İBB Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 2 isme tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K., ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan C.O. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan C.O. ve B.K, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın