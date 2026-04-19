İBB’de araç giderlerinde yüzde 153 artış! 4,8 milyarlık harcama tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Denetim Raporu’na yansıyan muhalefet şerhi, "araç saltanatı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Raporda, tasarruf genelgelerine rağmen taşıt kiralama, reklam ve organizasyon giderlerindeki devasa artış ile "olumsuz görüşe" rağmen yapılan harcamalar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Denetim Raporu'na eklenen muhalefet şerhi, belediyede araç kiralama giderlerindeki büyük artışı gündeme taşıdı. Rapora göre, 2024'e kıyasla taşıt kiralama harcamaları %153,25 artarak 2025 sonunda 4 milyar 854 milyon 233 bin TL seviyesine ulaştı. Denetim Komisyonu, bu harcamaların "hizmet aracı" adı altında verimsiz kullanıldığını ve tasarruf anlayışıyla çeliştiğini belirtti. Raporda ayrıca reklam, konser ve organizasyon harcamalarının da sürdüğü ifade edildi. Temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinin sınırlandırılması yönündeki genelgeye karşın, bu kalemlerde ihalelerin devam ettiği ve kaynakların öncelikli hizmetler yerine bu alanlara yönlendirildiği kaydedildi.





YAPILAN UYARILARI DİNLEMEDİLER

Dikkat çeken bir diğer unsur, bazı ihalelerde İBB Ön Mali Kontrol Birimi'nin "olumsuz görüş" bildirmesine rağmen harcamaların ilgili birim amirlerinin talimatıyla gerçekleştirilmesi oldu. Özellikle AKOM binası ekipman alımında bu durumun somutlaştığı belirtildi. Muhalefet şerhinde, belediye yönetiminin mali kriz söylemlerine rağmen yüksek bütçeli harcamalar yaptığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı sonucuna yer verildi.