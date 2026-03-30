İBB yolsuzluk davasında şok metro detayı: 8 milyarlık hat nasıl 20 milyar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında dördüncü hafta, Silivri’den gelen kritik açıklamalarla başladı. Davanın 13. gününde sanık savunmaları ve çapraz sorgular devam ederken, metro hattı inşaatındaki dev maliyet artışları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı bilirkişi davasındaki son durum gündeme bomba gibi düştü.

Duruşmanın sabah saatlerindeki seyrini aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Sabah saat 10.25'te Ceyhun Avşar'ın savunması tamamlandı, sonrasında ise hem savcılar hem de tutuklu sanıklar tarafından kendisine sorular yöneltildi" bilgisini paylaştı.

METRO İNŞAATINDAKİ DEVASA ARTIŞ SORGULANIYOR

Sorgu sürecinde özellikle mali tablodaki çelişkilere dikkat çekildiğini belirten Mercan, "Özellikle 8 milyar TL'lik bir metro hattı inşaatının nasıl 20 milyar TL'ye mal olduğuna dair sorular soruluyor, sanık da bu kapsamda cevaplar veriyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK SAVUNMALAR SIRADA: GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Duruşma takvimine ilişkin detayları paylaşan Mercan, savunma kürsüsüne çıkacak yeni isimleri işaret ederek, "Ceyhun Avşar'ın ardından avukatları savunma yapacak, sonrasında 16. sanık olarak Ebubekir Akın ve 17. sanık olarak Mehmet Karataş savunma kürsüsüne gelecek" dedi. Haftalık programın yoğunluğuna değinen muhabir, "Salı ve çarşamba günleri savunma işlemleri sürecek ancak perşembe günü mahkeme, 107 tutuklu sanık hakkında bir tutukluluk incelemesi yapacak ve kimlerin tutukluluğunun devam edeceği netleşecek" sözleriyle süreci aktardı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 2 SAATLİK SAVUNMA

Silivri'deki ikinci önemli davanın detaylarını da aktaran Mustafa Kadir Mercan, Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıktığı bilirkişi davasına değinerek, "Saat 10.25'te başlayan davada Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 saatlik bir savunma yaptı" dedi. Davanın sonucuna ilişkin beklentiyi dile getiren Mercan, "Savunmanın ardından hakimliğin bir karar vermesi bekleniyor, davanın ertelenip ertelenmeyeceği veya nihai bir karar çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki dakikalarda belli olacak" ifadelerini kullandı.