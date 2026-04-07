15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi! Bakan Göktaş duyurdu: Hizmet sunmayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların sosyal medya düzenlemesi kapsamında yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alıp 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacağını söyledi. Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformlarının ebeveyn kontrol araçları sunacağını, ayrıca şikayet ile başvurulara etkin ve kısa sürede cevap verilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlattı.
Göktaş, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internet kullanımının çok erken yaşlarda başlamasının, eğitim ve bilgiye hızlı erişim açısından çocuklar için büyük fırsatlar sunmakla birlikte ciddi riskler barındırdığını söyledi.
Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Meclis'te AK Parti Grubumuz ile hazırladığımız kanun teklifi, geçen hafta Komisyon'da kabul edildi. Teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Çocuklarımızı korumaya yönelik attığımız bu adım inşallah orada da kabul edilerek yasalaşacak." dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Görüşülecek torba kanun, sadece Bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiriyor. Bakanlık tarihinde ilk defa böylesine kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmiş olacak. Bu da kanun teklifini bizim için önemli kılıyor. Çünkü uzun zamandır bu kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasının, sosyal hizmet ve sosyal yardımların daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."