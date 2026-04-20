Kahramanmaraş'ta eğitimde yeni dönem: Baydur'un yerine Akpınar göreve getirildi

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 22:26 Son Güncelleme: 20 Nisan 2026 22:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan okul saldırısı sonrası görevden alınan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un yerine Turan Akpınar göreve getirildi. Akpınar göreve başlamasının ardından verdiği mesajında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı, yaralı öğrencilere ise acil şifa dileklerini iletti.