Kahramanmaraş'ta eğitimde yeni dönem: Baydur'un yerine Akpınar göreve getirildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan okul saldırısı sonrası görevden alınan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un yerine Turan Akpınar göreve getirildi. Akpınar göreve başlamasının ardından verdiği mesajında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı, yaralı öğrencilere ise acil şifa dileklerini iletti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 15 Nisan günü Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana yaşanan okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmişti. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u dün görevden alınmasının ardından yerine Turan Akpınar atandı.
"HAYATINI KAYBEDENLERE BAŞ SAĞLIĞI, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Turan Akpınar bugün itibarıyla göreve başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden göreve başlama mesajı paylaşan Akpınar, Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı, yaralı öğrencilere ise acil şifa dileklerini iletti.
Kahramanmaraş'ta eğitim liderliği sürecinde en büyük güvencesinin yöneticiler ve fedakar öğretmenler olduğunu aktaran Akpınar, kapılarının her zaman açık olacağını ve birlikte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.
TURAN AKPINAR KİMDİR?
Turan Akpınar, aslen Kastamonu'nun Devrekanilidir. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama programı kapsamında Sosyal Bilgiler öğretmenliğini bitirmiştir.
Meslek hayatına 1990 yılında Bingöl'de sınıf öğretmeni olarak başlamıştır. 1991-1994 yılları arasında Bingöl'de öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
1994 yılında İstanbul Beykoz'da okul müdürlüğü görevine başlamış, 2003-2005 yılları arasında Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak çalışmıştır.
- 15 Ağustos 2005 tarihinde Zonguldak Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.
- 24 Ocak 2012'de Sivas İl Milli Eğitim Müdürü,
- 20 Haziran 2014'te Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.
- 14 Ağustos 2018 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış ve başkentte uzun süre bu görevi yürütmüştür. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Bakan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.
- 19 Nisan 2026 itibarıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirilmiştir.