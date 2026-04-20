Gülistan Doku soruşturmasında gelişme! Umut Altaş için kırmızı bülten süreci

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 10 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı.

Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenildi.