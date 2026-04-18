Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran itiraf! "Hamile kaldı, kafasına sıktım"

Tunceli’de 5 Ocak 2020’dan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler ve çarpıcı beyanlar kamuoyunda infial yarattı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8’e yükselirken, ortaya çıkan yeni delillerle birlikte cinayet şüphesi daha da güç kazandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren şok görüntüler infial yarattı. Hakkında kırmızı bülten talep edilen şüphelinin ağabeyi tarafından yapılan itiraflar, olayın seyrini değiştirecek dehşet verici detayları gün yüzüne çıkardı. Toplam tutuklu sayısının 8'e yükseldiği soruşturmada, cinayet şüphesi güçlenirken dosyaya eklenen yeni deliller kan dondurdu. GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA ŞOK İTİRAF DOSYAYA GİREN ŞOK GÖRÜNTÜLERDEKİ İTİRAF Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarda, ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşme kayıtları dosyaya eklendi. Görüntülerde S.A., "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı. Bu sarsıcı beyanlar üzerine soruşturma birimleri harekete geçerek iddiaların odağındaki isimler üzerindeki incelemeyi derinleştirdi.

Gülistan Doku'nun son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. ERKEK ARKADAŞI VE ÜVEY BABASI TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kritik isimlerden peş peşe tutuklama haberleri geldi. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar neticesinde soruşturmadaki tutuklu sayısı 8'e çıkarken, şüphelilerden Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.