Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran itiraf! "Hamile kaldı, kafasına sıktım"
Tunceli’de 5 Ocak 2020’dan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler ve çarpıcı beyanlar kamuoyunda infial yarattı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8’e yükselirken, ortaya çıkan yeni delillerle birlikte cinayet şüphesi daha da güç kazandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren şok görüntüler infial yarattı. Hakkında kırmızı bülten talep edilen şüphelinin ağabeyi tarafından yapılan itiraflar, olayın seyrini değiştirecek dehşet verici detayları gün yüzüne çıkardı. Toplam tutuklu sayısının 8'e yükseldiği soruşturmada, cinayet şüphesi güçlenirken dosyaya eklenen yeni deliller kan dondurdu.
DOSYAYA GİREN ŞOK GÖRÜNTÜLERDEKİ İTİRAF
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarda, ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşme kayıtları dosyaya eklendi. Görüntülerde S.A., "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı. Bu sarsıcı beyanlar üzerine soruşturma birimleri harekete geçerek iddiaların odağındaki isimler üzerindeki incelemeyi derinleştirdi.
ERKEK ARKADAŞI VE ÜVEY BABASI TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kritik isimlerden peş peşe tutuklama haberleri geldi. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar neticesinde soruşturmadaki tutuklu sayısı 8'e çıkarken, şüphelilerden Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VALİNİN OĞLU VE KORUMASI MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından birini ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oluşturdu. Dosyadaki ağır iddiaların ardından, Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönemki koruma polisi Şükrü E.'nin savcılıktaki sorgularının devam ettiği bildirildi. Aralarında eski emniyet mensupları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu geniş bir şüpheli listesiyle yürütülen soruşturmada, delillerin karartılması ihtimaline karşı tüm dijital veriler yeniden incelemeye alındı.
15 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DEV OPERASYON
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyonda, sim kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ve eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'in Erzurum'daki işlemleri sürerken, eski başhekim Çağdaş Özdemir'in jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kamuoyu, 4 yıldır karanlıkta kalan olayın bu son itiraflar ve tutuklamalarla aydınlatılmasını bekliyor.