Katliamdan kurtulan küçük kız dehşet anlarını anlattı: Arkadaşı siper oldu o camdan atladı

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

"SINIFIMIZA GİRDİ VE 'KAÇIŞINIZ YOK' DİYE BİR ŞEY SÖYLEDİ" Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti: "Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."