Katliamdan kurtulan küçük kız dehşet anlarını anlattı: Arkadaşı siper oldu o camdan atladı
Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi derinden sarsan Ayser Çalık Ortaokulu saldırısında, sıranın altında saklanırken arkadaşı Sedanur Bahşi’nin kendisine siper olmasıyla yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.Ç., o korku dolu anları ilk kez anlattı. Yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamayan küçük çocuk, saldırganın sınıfa girerek İngilizce tehditler savurduğunu söylerken, " Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor” dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F. İ. Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi F.İ.Çam, olay günü yaşadıklarını anlattı.
Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.