"Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı gündem oldu

Türkiye'de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD'de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DURAN'DAN "BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE" PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.

"Barışın anahtarı Türkiye" paylaşımı ile kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır."

Duran'ın paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.