"Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı gündem oldu
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Barışın Anahtarı Türkiye’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce kullanıcı, son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Duran ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, ‘Barışın Anahtarı Türkiye’ anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Orta Doğu'da artan bölgesel gerilimler ve diplomasi trafiği kapsamında yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin barış rolüne dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'ın diplomasi vurgusu İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Barışın Anahtarı Türkiye' kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD'de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
DURAN'DAN "BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE" PAYLAŞIMI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır."
Duran'ın paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.