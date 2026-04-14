Doku ailesinin avukatı konuştu: 7 yıllık dosyada “intihar algısı” çöktü

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 13 kişi gözaltına alındı. Aile avukatı Ali Çimen, soruşturmada "intihar algısı oluşturulduğunu" savunurken, dosyada yeni görüntüler ve genişletilmiş teknik incelemelerin yer aldığı belirtildi.

VALİ'NİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu'nun soruşturmada özel ekip kurulmasını talep ettiği belirtildi.

Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki bütün KGYS görüntüleri ve PTS kayıtlarının yeniden toplandığı, ayrıca 70 KGYS kamerası ve yaklaşık 700 saatlik ek görüntünün dosyaya girdiği aktarıldı.

Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"GÜLİSTAN'IN BARAJ GÖLÜNDE OLMADIĞI ORTADAYDI"

Operasyonun ardından konuşan aile avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın baraj gölünde intihar ettiği yönünde bir algı oluşturulduğunu savundu.

Çimen, "Gülistan'ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Buna rağmen intihar algısı oluşturulduğu iddia edildi" dedi.

Soruşturmada gelinen aşamada intihar algısının çöktüğünü belirten Çimen, gözaltıların tutuklamaya dönüşmesini beklediklerini ifade etti.