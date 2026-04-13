CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet iddiası: İşletmeciden 1,5 milyon lira istendi

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin işletmeci Güven Deniz’den 1,5 milyon TL rüşvet istediği iddia edildi. İşletmeci, iş yerinin hukuksuz yere yıktırılmaya çalışıldığını ifade ederken, Maltepe Belediyesi’nin mahkeme kararına rağmen tahliye işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Maltepe'de belediye iştiraklerinden kiraladığı taşınmazda faaliyet gösteren Güven Deniz, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin üst düzey bürokratları hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Savcılık tutanaklarına yansıyan olayda Deniz, rüşvet talebiyle karşılaştığını ve mülki idare ile mahkemenin durdurma kararlarına rağmen iş yerinin zorla tahliye edilmek istendiğini belirtti.

İşletmeci Güven Deniz (Foto: Sabah)

1,5 MİLYON TL'LİK RÜŞVET TEKLİFİ İDDİASI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İşletmeci Güven Deniz ifadesinde 17 Ekim 2025 tarihinde Emlak İstimlak Müdürü Yavuz Selim B. tarafından görüşmeye çağrıldığını anlattı. Deniz, ilgili müdürün kendisinden açıkça 1,5 milyon TL talep ettiğini, bu paranın ödenmemesi halinde ise kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Bu görüşmenin ardından baskılara boyun eğmediğini belirten işletmeci, durumu yargıya taşıyarak "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

MAHKEME KARARI VE KAYMAKAMLIĞIN UYARISI HİÇE SAYILDI

Şikayet süreci devam ederken belediye ekiplerinin hukuksuz bir operasyona giriştiğini belirten Deniz, olay günü yaşananları savcıya detaylarıyla aktardı. Belediye yetkililerinin ellerinde geçerli bir kira kontratı olmasına rağmen 2886 sayılı kanunun 75. maddesini gerekçe göstererek iş yerini yıkmaya çalıştığını ifade etti. Bu süreçte İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nden "yürütmeyi durdurma" kararı aldığını ve Maltepe Kaymakamlığı'ndan "işlemin durdurulması" yönünde yazı geldiğini belirten işletmeci, buna rağmen sürecin devam ettiğini savundu.

Maltepe Belediye Başkanlığı (Foto: AA)

BELEDİYE YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tutanaktaki iddialara göre belediye yetkilileri, hukuki kararları hiçe sayarak iş yerinin elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktü ve binanın bir kısmını tahrip ederek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. İşletmeci Güven Deniz, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı B. ve Hazel Şafak Ç. ile Emlak Müdürü Yavuz Selim B. hakkında, mahkeme kararlarını uygulamadıkları ve görevlerini kötüye kullanarak mala zarar verdikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.