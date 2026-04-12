CHP Ankara İl Başkanı Erkol tutuklandı! Kooperatifte 28.5 milyonluk açık: Para trafiği MASAK raporunda

Savcılık, bu finansal hareketlerin kooperatif kaynaklarıyla da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, para transferlerinin detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporda, Ümit Erkol'un hesaplarında da dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. 2023 yılında CHP Ankara İl Başkanı seçilen Erkol'un hesaplarında özellikle 2022-2024 yılları arasında olağan dışı para giriş ve çıkışlarının yaşandığı, bu hareketliliğin önceki yıllarla kıyaslandığında ciddi artış gösterdiği kaydedildi.

Dosyadaki teknik incelemelerde, kayıtsız harcamalar yapıldığı, yıllara yayılan bilanço farklarının ise dudak uçuklatan boyutlara ulaştığı ifade edildi. 2023 ve 2024 hesaplarında ortaya çıkan toplam farkın 14 milyon lirayı aştığı, genel toplamda ise zimmete geçirilen tutarın 28,5 milyon liraya ulaştığı değerlendirildi.

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Konut Kooperatifi üzerinden yürütülen soruşturmada, yönetim kurulu üyelerinin görev yaptıkları dönemde kasada devasa açıklar oluştuğu tespit edildi. Resmi kayıtlara göre milyonlarca liralık para çıkışının herhangi bir fatura ya da belgeyle açıklanamadığı belirlendi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Dosyada yer alan bir diğer kritik bulgu ise yüklenici firmaya yapılan ödemeler oldu. Kooperatif yönetiminin, CASAMARIN Yapı A.Ş.'ye sözleşme bedelinin çok üzerinde ödeme yaptığı, bu tutarın 30 ila 33 milyon lira arasında değiştiği tespit edildi. Savcılık, bu ödemelerin piyasa koşullarıyla ve sözleşme hükümleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, zimmet suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine vardı.

ERKOL'A VİLLA TAHSİS EDİLDİ | AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN EL DEĞİŞTİRDİ Soruşturma dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise kooperatif projesinde yer almayan villalar oldu. Bilirkişi tespitlerine göre projede bulunmayan 11 villadan birinin Ümit Erkol'a tahsis edildiği, daha sonra bu taşınmazın aile bireyleri üzerinden el değiştirdiği ortaya çıktı. Bu devir işlemlerinin, soruşturma kapsamında "menfaat temini" şüphesini güçlendirdiği değerlendirilirken, savcılık bu işlemleri de delil dosyasına ekledi.

Fotoğraf-A Haber

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm raporlar, tanık beyanları ve mali incelemeler ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Ümit Erkol'un da aralarında olduğu şüphelilerin, "zimmet, resmî belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi ve Erkol çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Erkol da Ankara'da gözaltına alınmıştı. İzmir'e getirilen Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.