Bolu’da büyük skandal! CHP’li belediyeden kurban paralarına ihanet

CHP’li Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BOLSEV Vakfı’nda "hayali kurban" skandalı patlak verdi! Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Vakıf Başkanı Ali Sarıyıldız, binlerce vatandaşın dini duygularının nasıl istismar edildiğini tek tek anlattı. Belediye iştirakindeki vakfın amacının kurban kesmek olmadığını itiraf eden Sarıyıldız, "Paraları topladık ama tek bir hayvan bile almadık" diyerek vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında "Kurban dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan, aynı zamanda BOLSEV Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir önceki gün 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklandı.

Vakıf soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan ve geçen 6 Nisan'da tutuklanan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ile 3 Mart'ta tutuklanan Tanju Özcan hakkında da ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Şüphelilerin savcılık ifadelerine SABAH ulaştı. İfadesinde itiraflarda bulunan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "2025'teki Kurban Bayramı'ndan önce Tanju Özcan'ın telefonla arayarak belediyenin kurban yardımı için ilana çıktığını, bizim de vakıf olarak bağış toplamamız gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir ile vakıf binasında toplanıp bu konuda ilana çıktık. Amacımız kurban alıp kesmek değildi. Öğrencilere burs vermekti.

Bu paralarla herhangi bir kurban alımı yapmadık" dedi. Tanju Özcan ise "Bana bu soruyu aniden sorduğunuz için bazı konuları hatırlamıyor olabilirim" dedi.

Aydan Özdemir, "Hiçbir toplantıda kurban bağışı gündemi oluşmadı" derken, Leyla Beykoz ise "Vakıf olarak kurban bağışı yapılması konusunda bir karar almadık" iddiasında bulundu.