Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mart ayında 81 ilde düzenlenen 729 operasyonda 9 bini aşkın şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 3 bin kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, uyuşturucu ve yasa dışı bahis başta olmak üzere toplum ve gençleri tehdit eden suçlara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu suçların gençleri bağımlılığa ve suça sürüklediğini belirten Gürlek, toplumun huzuru ile aile yapısını tehdit eden çok yönlü bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Gürlek, 2026 yılı Mart ayında 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda toplam 729 operasyonda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 996 kişi tutuklanırken, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Uyuşturucu suçlarının operasyonların büyük bölümünü oluşturduğunu belirten Gürlek, bu alanda 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 541 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik ise 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 455 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

En fazla işlemin İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı teşkilatı ve adli kolluk birimlerine teşekkür etti. Gürlek, toplumun huzurunu ve gençlerin geleceğini tehdit eden bu suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Akın Gürlek'in açıklamaları şöyle: "Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir. Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."