Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bornova Belediyesi’nde bankamatik memur çalıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında istenen SGK uzmanlık raporunda skandalda sorumluluğu olanlar tespit edildi. Başsavcılık tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç şüpheli gözaltına alındı. CHP'li Eşki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bankamatik sevgilisine 5 ay maaş ödediklerini itiraf etmişti.
"Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine iş veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bornova Belediyesinde A.A.'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin" başlatılan soruşturma kapsamında A.A.'nın 22 Eylül 2025'te çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğunun ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A., Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın SGK Uzmanlık Raporu'nda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SGK RAPORU ŞÜPHELİLERİ ORTAYA KOYDU
İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.
BİR BANKAMATİK MEMURU İDDİASI DAHA
Öte yandan SGK müfettişleri yaptıkları incelemede CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın eşi Sezen Yılmaz'ın da 4 ay boyunca Bornova Belediyesi'nde 'bankamatik memuru' olarak çalıştığını belirledi. Uşak skandalı patlak verince kadının apar topar 21 Marta iş akdinin sona erdirildiği öğrenildi. Sezen Yılmaz'ın ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlandığı belirtildi. Bunun üzerine SGK müfettişleri hem Sezen hem de Bornova Belediyesi yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sezen'in aldığı sağlık hizmetinin bedeli ile aldığı maaşların kendisinden tahsil edileceği öğrenildi. Ayrıca hem Bornova Belediyesi'ne hem de Sezen'e SGK tarafından para cezası kesileceği belirtildi.