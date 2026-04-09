CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında sabahın erken saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Erkol'un, ifadesi alınmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e götürüleceği öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE ŞAFAK OPERASYONU

Ankara'da hareketli dakikaların yaşandığı operasyonun detaylarını aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı" sözlerini aktardı. İzmir'deki kooperatif soruşturmasının Ankara ayağında düğmeye basıldığını belirten Yeşiltaş, "Saatler 07.30'u gösterdiğinde Ümit Erkol, bu soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı ve edindiğimiz bilgilere göre Erkol İzmir'e götürülecek" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMANIN UCU TUNÇ SOYER'E DAYANIYOR

Soruşturmanın kapsamı hakkında önemli bilgiler veren İlter Yeşiltaş, "Ümit Erkol, İzmir'de yürütülen ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de isminin geçtiği soruşturma kapsamında ifade verecek" şeklinde konuştu. Soruşturmanın sadece Erkol ile sınırlı kalmadığını hatırlatan Yeşiltaş, "Ümit Erkol'un oğlu da geçtiğimiz aylarda yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı, bu gözaltı işleminin oğlunun süreciyle bir bağlantısı olabileceği ifade ediliyor" sözleriyle aktardı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE SICAK SAATLER

Gözaltı haberinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yoğun diplomasi trafiği yürüttüğü bir güne denk gelmesi dikkat çekti. Parti içindeki yankıları değerlendiren Yeşiltaş, "Özgür Özel'in bugün İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edeceği yoğun bir programı vardı, bu gelişme sonrası CHP'de olağanüstü bir toplantı olup olmayacağını takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir Mali Şube ekipleri tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın ilerleyen saatlerde derinleşmesi bekleniyor.