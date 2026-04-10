CHP’li belediyelerde 'bankamatik aşk' skandalı! Kirli çark itiraflarla deşifre oldu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir sevgili otelde diğer sevgili Kocaeli'de yakalandı

BANKAMATİK SEVGİLİDEN İTİRAF: "HİÇ İŞE GİTMEDİM, ÖZKAN BAŞKANLA GEZDİM"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A., savcılık makamında suçunu tek tek itiraf ederek CHP içindeki torpil mekanizmasını deşifre etti.

A.A. ifadesinde, "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı" şeklinde konuşarak, çalışmadan maaş aldığını kabul etti.