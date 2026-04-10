CHP’li belediyelerde 'bankamatik aşk' skandalı! Kirli çark itiraflarla deşifre oldu
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, sevgilisi olduğu iddia edilen A.A.’yı "rica" minnet CHP’li Bornova Belediyesi’nde işe aldırdığı ve genç kadının hiç işe gitmeden aylar boyunca "bankamatik memuru" olarak maaş aldığı ortaya çıktı. A.A., ifadesinde Yalım ile arasındaki “bankamatik” ilişkisine dair dikkat çeken detayları anlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla CHP'li Bornova Belediyesi mercek altına alındı.
KİRLİ ÇARK NASIL İŞLEDİ? RİCAYLA İŞE ALIM, BANKAMATİKLE MAAŞ
İddialara göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile gönül ilişkisi olan A.A., Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi personeli olarak kağıt üzerinde işe başlatıldı.
Ancak A.A.'nın belediyenin kapısından bile geçmediği, Özkan Yalım ile yurt dışı gezilerine katıldığı ve lüks hayat sürerken Bornova Belediyesi'nden düzenli maaş aldığı tespit edildi. Olayın patlak vermesinin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratları gözaltına alınırken, kirli ilişkiler ağı adliye koridorlarında dökülmeye başladı.
BANKAMATİK SEVGİLİDEN İTİRAF: "HİÇ İŞE GİTMEDİM, ÖZKAN BAŞKANLA GEZDİM"
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A., savcılık makamında suçunu tek tek itiraf ederek CHP içindeki torpil mekanizmasını deşifre etti.
A.A. ifadesinde, "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı" şeklinde konuşarak, çalışmadan maaş aldığını kabul etti.