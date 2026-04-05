CHP’li Özkan Yalım’a kesin ihraç talebi

Otel odasında rüşvet skandalından tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın partisinden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiği bildirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ile icbar suretiyle irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Sözcüsü Zeynep Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini duyurdu.

PAVYON ÇALIŞANLARIN MAAŞI BELEDİYEDEN

Soruşturmada Yalım'ın işlettiği pavyon, Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisi'nde çalışan kişilerin belediye kadrosunda gösterilerek maaş ve sigortalarının belediyeden karşılandığı tespit edildi. Eski sevgilisi A.A.'yı Uşak Belediyesi'nde yüksek maaşlı çalışan olarak gösterdiği ancak baz kayıtlarına göre belediyeye hiç gitmediği belirlendi. MASAK raporlarında Yalım'ın diğer sevgilisi B.B.'ye yüz binlerce lira ödeme yaptığı ve 1,5 milyon TL değerinde araç verdiği belirtildi.

250 MİLYONLUK BAĞIŞ İDDİASI

Gizli tanık beyanında 12 milyon TL'lik ihalenin 5 milyonunun nakit olarak Yalım'ın ekibine teslim edildiği ve bu parayla VIP araç alındığı iddia edildi. Söz konusu aracın Özgür Özel için tahsis edildiği öne sürüldü. Yalım'ın ayrıca spor kulübü adına iş insanlarından makbuzsuz 250 milyon TL topladığı da iddialar arasında yer aldı.

Uşak'ın en büyük alışveriş merkezlerinden Karun AVM'den 20 milyon TL rüşvet istediği, bu talep reddedilince AVM'nin mühürlenerek çalışamaz hale getirildiği de öne sürüldü.

BELEDİYE PARALARINI KUMARDA YEDİ

Özkan Yalım ile Ankara'da bir otelde gözaltına alınan belediye personeli sevgilisi S.A.'nın Yalım ile Gürcistan'a gittiklerini ve burada casinoda kumar oynadıklarını itiraf ettiği belirtildi.

YALIM'IN AVUKATI ÖZGÜR ÖZEL'DEN

Yalım'ın CHP'den ihraç edileceği ve destek verilmediği yönündeki iddialar gündemdeyken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın Özgür Özel'in talimatıyla Yalım'ın vekilliğini üstlendiği iddia edildi.